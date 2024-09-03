«Пришел сентябрь — доставай кошелек» 1 3.09.2024, 12:13

иллюстрационное фото

Белорусские родители рассказали, как стартовал новый учебный год.

2 cентября в школах Беларуси прошли торжественные линейки к Дню знаний — 105 тысяч детей пришли в первый класс, свыше 900 тысяч — во все остальные. «Салідарнасць» узнала у родителей и учеников, в какой атмосфере стартовал новый учебный год.

«Намешали в кучу год качества с БелАЗами, борьбу с фашистами и успеваемость»

Сын Татьяны (имена всех собеседников изменены из соображений безопасности — С.) в этом году пошел в 9 класс одной из минских школ. На линейку подросток попросил никого из семьи его не сопровождать — «все равно ничего праздничного не будет».

— И оказался прав, — говорит минчанка. — Около часа были официальные речи, причем представитель инспекции по делам несовершеннолетних говорил больше, чем директриса, которая буквально протараторила напутствие и призвала старшеклассников стараться, чтобы школа ими гордилась.

Администрация была так озабочена, чтобы гостям все понравилось, что никто из завучей даже не обратил внимание, как почти все наши дети проигнорировали торжественные наряды — пришли кто в кедах, кто в майках, моего чуть уговорили белую рубашку надеть. Хорошо хоть, классная «прикрыла» мальчишек девочками, которые были более или менее в официально-деловом стиле.

Ну и сразу после линейки девятиклассники пошли учиться, единственная то ли поблажка, то ли обязаловка — чуть-чуть сокращенные уроки. И классный час на тему «Нам есть, чем гордиться, нам есть, что беречь!».

Сын говорит, намешали в кучу год качества с БелАЗами, борьбу с фашистами и успеваемость — «чтобы вы выросли людьми, которые будут защищать настоящие ценности». В общем, мой скептик-подросток чуть челюсть не вывихнул, так зевал.

А вишенкой на торте, по словам Татьяны, стало дневное дежурство сотрудников милиции у калитки — чтобы никто раньше времени не покинул «храм знаний».

«Пришел сентябрь — доставай кошелек»

— Знаете, у нас все прошло не так страшно, как я ожидала, — говорит Наталья, мама ученицы начальной школы в одном из райцентров Витебской области. — Может быть, потому что город небольшой, и не перед кем особо выпендриваться, или потому, что никакие почетные гости из прокуратуры не почтили присутствием, был только местный депутат.

Думаю, по этой же причине особо никто не цеплялся с формой — прозрачно намекнули, что нужен белый верх, синий низ, но девчонок в красивых черных и бордовых юбках никто не цеплял за несоблюдение. И чем дальше, тем меньше всем до этого дело будет, думаю — дети опрятные и одеты в деловом стиле, ну и ладно.

В общем, линейка как линейка — пара песен, поднятие флага, официальные речи, первоклашки дали первый звонок — и с места в карьер все побежали учиться. Официально был один вводный урок, на деле три сокращенных, даже первую домашку задали.

Рассказывали, кстати, младшеклассникам, про Беларусь как космическую державу, что надо этим гордиться, и очень ставили в пример Марину Василевскую. Дочка дома поделилась выводом: «Так можно и не учиться лучше всех, главное в космос слетать».

У нас не прижилась, к сожалению, традиция вместо цветов делать благотворительные пожертвования, хотя мы с еще одной мамой все лето остальных родителей уговаривали, но всем было лень шевелиться до последнего.

Так что все притащили букеты, и после сбора цветов классная сразу заговорила о деньгах — 43 рубля на дополнительные пособия и рабочие тетради, «а вы потом сами решите в комитете, сколько собирать на воду и салфетки».

Так что у нас традиционное такое начало учебного года: пришел сентябрь — доставай кошелек.

«Приятно удивило, что закончилась истерия с дневниками»

— Мои девчонки учатся в довольно престижной по минским меркам школе, — говорит житель столицы Павел, — и мы внутренне напрягались, не устроят ли из первого звонка какой-нибудь образцово-показательный трэш.

Но нет, прошло скучно, предсказуемо и относительно быстро, два-три человека из разных структур с идеологическим посылом, песни-танец, стих на белорусском, и все, дети по класам, родители свободны.

Единственное, что приятно удивило — закончилась истерия с дневниками, которые перевыпускают каждый год и запрещают использовать «устаревшие образцы». В этом году прицепились было к девочке/мальчику на обложке, якобы гендерное разделение, и словам «подпись законных представителей» — заменили на «подпись родителей».

А многие, и я тоже, купили эти дневники еще в начале лета — не космическая сумма, но просто обидно выбрасывать из-за глупых придирок. И, видимо, слишком много звонков и писем было в министерство по этому поводу — «рекомендовали не требовать замену дневника».

Наша завуч, которая раньше с пеной у рта заявляла, что лично проверит дневники и не впустит в школу (!) с «неправильным», вынуждена была поджать губы утиной гузкой и сказать «ну что с вами делать, используйте, какой купили».

А вот в гимназии, где учится дочь наших соседей, сделали все для картинки, которая должна понравиться сами знаете кому. Школа эта с историей, белорусскозычная, достаточно сильные педагоги — и, наверное, поэтому ее решили взять в оборот силовые структуры.

Во-первых, рядом Академия милиции, очень ее представители любят ходить, зазывать на различные тематические мероприятия. А во-вторых, уже второй год подряд там набирают профильные классы с таможенным уклоном: дети почти в настоящей форме, военподготовка, идеологические классные часы.

И школьные праздники часто выглядят, как день открытых дверей в воинской части, с парадными расчетами, выносом флага и выступлениями начальников в погонах о том, как надо родину защищать.

В этом году на линейке, насколько я слышал, также был почетный гость от таможни, они провели «церемонию дарения», вручили кому-то из ребят школьный рюкзак и канцелярию. Нет-нет, не всему клаcсу, одному человеку, но нужно же было нагнать пафоса. Хотя в остальном тоже без сюрпризов. Посмотрим, надолго ли такое спокойствие.

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