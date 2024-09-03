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«Одежда на уровне самого дешевого Китая, а цена на уровне Италии»

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  • 3.09.2024, 12:19
  • 1,882
«Одежда на уровне самого дешевого Китая, а цена на уровне Италии»

Белорусы обсуждают продукцию Беллегпрома и с грустью вспоминают секонд-хенды.

Евросоюз недавно принял новый пакет санкций. В их числе — запрет на поставку из ЕС одежды, бывшей в употреблении, или «секонд-хенд».

На фоне этого BGmedia изучило цены в магазинах белорусской одежды.

Чтобы не говорили пропагандисты, брестчане не увидели поводов для радости. В том числе и для Беллегпрома. Судя по комментариям в местных пабликах, никто особо бежать в магазины с белорсуской одеждой не спешит. Люди ссылались на высокие цены при не ахти каком качестве и писали, что секонд-хенды, как ушли, так и придут — «эту песню не задушишь, не убьешь».

«Рубашка по 150 рублей бел производства… Удачи. Носки по 10 рублей… И ладно бы действительно было качество… Но — увы», — написал один из пользователей.

Несколько пользовательниц сошлись во мнении, что, например, у тех же Lakbi и Burvin «модели ничегошные и ткани неплохие, но ценник реально завышен». Кто-то написал, что на изделия из льна цена даже «кусается».

BGmedia посмотрело цены на одежду в магазинах концерна «Беллегпром». Например, в той же «Калинке» очень большая ценовая разбежка. С одной стороны, можно купить джемпер со скидкой за 17,82 BYN, а с другой — майку из новой коллекции за 70 BYN. А, например, классический серый жилет в клетку стоит сразу 237, 60 BYN. При этом фасоны моделей сложно назвать актуальными.

В онлайн-магазине «Світанак» цены на первый взгляд кажутся привлекательными, но качество и модели оставляют желать лучшего. Как пишут пользователи, оно «на уровне самого дешевого Китая, а цена на уровне Италии».

На сайте Polesie цены на одежду и вовсе отсутствуют. Ее можно узнать, только указав свое имя, город и номер телефона. Очень современный подход к бизнесу.

Однако, журналистам удалось найти сайт с ценами на одежду этого бренда. Например, джемпер стоит 27 BYN, а кардиган все 115 BYN. Цены на костюмы стартуют от 89 BYN и доходят до 178 BYN.

Как обстоят дела с бельем?

На официальном сайте «Милавица» цены на товары также не указаны. Однако на другом ресурсе удалось увидеть модели с ценниками. Например, цены на бюстгальтеры из классической коллекции стартуют примерно с 40 – 45 BYN. Если хочется белье из новой коллекции, то комплект обойдется в 115 BYN.

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