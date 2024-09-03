Путин заговорил о мире 1 Альфред Кох

3.09.2024, 12:31

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Альфред Кох

Заканчиваются солдатики?

Прошли два года и сто девяносто один день войны. Сегодняшние карты ISW свидетельствуют, что российское наступление на Покровском направлении продолжается. Сегодня зафиксировано небольшое продвижение на Селидово. В остальном ситуация на фронте мало отличается от вчерашней.

В отличие от ISW, немецкая Bild не так оптимистична. Вот что пишет ее военный аналитик Юлиан Репке (Julian Röpcke): «Обстановка на востоке — критическая. ВСУ уже морально готовятся к обороне Днепра».

Хочется верить, что все же ISW более хладнокровно и реалистично оценивают ситуацию, поскольку отражают ее на основе верифицированных данных объективного контроля, а не на базе слухов и утечек от своих инсайдеров.

Россияне опять обстреливали украинские города. Но масштаб атаки был уже не такой как раньше. К сегодняшнему утру они выпустили 16 (сбито — 9) баллистических ракет «Искандер», 14 (сбито — 13) крылатых ракет Х-101 и 23 (сбито 20) БПЛА «Шахед». Кроме этого, из Белгородской области по Харькову было выпущено 4 управляемые зенитные ракеты С300/400, и еще одна ракета, тип которой установить не удалось.

Но это все промежуточные результаты, поскольку обстрел продолжался весь день. Били по Харькову, Сумам, Киеву и другим городам. Есть жертвы, разрушения, чувствительные попадания, в том числе — и в промышленные объекты. Украинские власти, по понятным причинам, на эту тему не распространяются, но очевидно, что под промышленными объектами имеются в виду, прежде всего, объекты ВПК.

Сегодня Путин опять исполнил свой коронный номер под названием «А мы всегда говорили!». На этот раз это были мирные переговоры с Украиной. Он заявил, что «Россия никогда н отказывалась от проведения мирных переговоров, но российской армии необходимо разобраться с «бандитами» в Курской области».

Хочется прямо закричать: ну как же не отказывались, когда вот сразу после начала Курской операции ясно и четко заявили, что больше о переговорах не может быть и речи.

Вот, например, Путин 12 августа заявил: «Судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить?»

19 августа помощник Путина Ушаков заявил, что «переговоры с Киевом невозможны из-за «провокации» в Курской области». А 25 августа Лавров в своем интервью сообщил: «… Путин четко сказал, что после попыток вторжения на территорию Курской области ни о каких переговорах с Киевом речи быть не может».

Если я умею читать по-русски, то тут черным по белому написано, что во-первых, вторжение в Курскую область осуществила украинская армия по прямому указанию Зеленского. Ведь «не может быть и речи о переговорах» с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям и т.д.». Поскольку переговоры предполагались с нынешними украинскими властями, то это однозначно свидетельствует о том, что конкретно их Путин и считает авторами вторжения в Курскую область. Поэтому переговоры именно с ними (а с кем же еще?) — невозможны.

И во все трех заявлениях прослеживается именно эта логика: своими действиями в Курской области киевские власти вопрос о переговорах сняли с повести дня. Мы (Россия) с ними больше за стол переговоров не сядем.

Заметьте: нигде, ни в одном из этих пассажей вопрос о «виновнике» вторжения под сомнение не ставился: это сделали ВСУ по указанию «киевской хунты». А поскольку «фарш невозможно провернуть назад», то и переговоры теперь с этими людьми невозможны в принципе. Что сделано, то сделано.

Но теперь полная смена позиции: оказывается, в Курскую область вторглись какие-то непонятные «бандиты». Мы (Россия) никогда от переговоров не отказывались (каково?!), просто вот сейчас решим проблемку с этими «бандитами» и опять будем готовы сесть за стол переговоров!

Что вы говорите? С кем за стол переговоров? Да вот же, с Зеленским! Так он же «без разбора наносил удары по мирным людям»! Эээ… нет, это не он, это какие-то «бандиты».

С «бандитами» мы переговоров не ведем, это правда. А с Зеленским (а с кем же еще?) — запросто. «Мы никогда не отказывались от переговоров!»

Путину плюй в глаза — все божья роса. Я все время думаю: чем Путин отличается от обычных людей, ведь нельзя не признать, что он в своем роде совершенно уникальный тип. И после долгих размышлений я пришел к выводу, что главное его преимущество состоит в том, что он начисто лишен стыда. Подумайте над этим. Отсутствие стыда — это колоссальная сила. Мы просто ее недооцениваем.

Что-то там у него не срастается. Если бы все и дальше шло так как, оно сейчас выглядит, то зачем опять заводить эту свою старую волынку про переговоры? Наступай себе дальше, на Днепр, на Киев, сажай Медведчука (или Януковича) и не надо никаких переговоров! Ан, нет… «мы никогда не отказывались от переговоров…» Эх, кабы знать, что у него с резервами… Чувствую, проблемы у него. Солдатики кончаются…

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram

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