Техника с меткой «B»2
- Александр Коваленко
- 3.09.2024, 12:44
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Что происходит на белорусско-украинской границе.
В течение прошлой недели стали регулярно появляться сообщения о концентрации на границе с Украиной подразделений армии Беларуси. Причем, якобы, техника этих подразделений была маркирована некой литерой «B». То ли латинской, от слова Belarus, то ли кириллической от слова «Bитя», или и вовсе — ЧВК «Bагнер».
Масла в огонь добавили в МИД Украины, выдавшие предупреждение официальному Минску о недопущении провокаций и актов агрессии, хотя, на самом деле — это была обычная, рутинная работа министерства. Некая страна, особенно не дружественно настроенная к Украине, перебросила к границе дополнительные подразделения — министерство должно реагировать. Вот только паникеры это восприняли не пойми как, но только не так как следовало бы.
Второго сентября телеграм-канал Беларускі Гаюн отметил, что фото техники с «B» не имеют отношения к группировке ВС РБ в украинском приграничье. Подавляющее большинство техники принадлежит 6-й механизированной бригаде (в/ч 05733, Гродно). В августе на полигоне Гожский и участках местности в Гродненской области с бригадой проводились тактические учения.
Вот как бы и все…
Но все же, какова ситуация по состоянию на сейчас на границе Украины и РБ?
Начну с самого главного — признаков формирования на территории Беларуси ударной группировки не отмечается.
По всей протяженности границы Украины и РБ, а это 1 084 км, если кто забыл, размещено со стороны около 3 тысяч человек, состоящих из 5 батальонов и 3 подразделений до роты.
В приграничной зоне с боку Беларуси концентрация сил средств имеет следующий вид:
— 383-й ДШБ, 38-й ОДШБр в районе с. Ужово и г. Пинск, Брестская обл.
— 5-й ОБр СпП — Иваново, Брестская обл и Приболовичи, Гомельская обл.
— 317-й ПДБ 103-й ОВДБр — с.Лельчицы, Брагин и Зябровка-2, Гомельская обл;
— 336-я РеАБр (Зябровка);
— 51-й АБр — г. Гомель.
Также, в ближней приграничной зоне находятся подразделения 33-й СпП, 339-й ОМБ 120-й ОМБр, 355 ОТБ 120-й ОМБр, 357-й ДБ 336-го РеАБр.
Фиксируемая техника в этой зоне, приданная данным подразделениям имеет следующий вид:
— Танки — около 30 ед;
— ББМ — 135 ед;
— АС (автомобиль санитарный) — около 60 ед;
— РСЗО — около 10 ед.
При этом, на ряде полигонов завершены учения, которые несколько разрядит общую обстановку. Речь идет о завершении учений 381-й ДШБ на полигоне Брестский (Брестская обл.), 38 одшбр (БРЕСТ) ССО, а также 317-й ПДБ 103 ОВДБр на Лосвидо (Витебская обл.).
Ну вот, собственно, вот таким составом в поход на Киев 2.0. Сами себя слышите?
Александр Коваленко, «Фейсбук»