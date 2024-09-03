закрыть
3 сентября 2024, вторник, 13:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Техника с меткой «B»

2
  • Александр Коваленко
  • 3.09.2024, 12:44
  • 1,988
Техника с меткой «B»

Что происходит на белорусско-украинской границе.

В течение прошлой недели стали регулярно появляться сообщения о концентрации на границе с Украиной подразделений армии Беларуси. Причем, якобы, техника этих подразделений была маркирована некой литерой «B». То ли латинской, от слова Belarus, то ли кириллической от слова «Bитя», или и вовсе — ЧВК «Bагнер».

Масла в огонь добавили в МИД Украины, выдавшие предупреждение официальному Минску о недопущении провокаций и актов агрессии, хотя, на самом деле — это была обычная, рутинная работа министерства. Некая страна, особенно не дружественно настроенная к Украине, перебросила к границе дополнительные подразделения — министерство должно реагировать. Вот только паникеры это восприняли не пойми как, но только не так как следовало бы.

Второго сентября телеграм-канал Беларускі Гаюн отметил, что фото техники с «B» не имеют отношения к группировке ВС РБ в украинском приграничье. Подавляющее большинство техники принадлежит 6-й механизированной бригаде (в/ч 05733, Гродно). В августе на полигоне Гожский и участках местности в Гродненской области с бригадой проводились тактические учения.

Вот как бы и все…

Но все же, какова ситуация по состоянию на сейчас на границе Украины и РБ?

Начну с самого главного — признаков формирования на территории Беларуси ударной группировки не отмечается.

По всей протяженности границы Украины и РБ, а это 1 084 км, если кто забыл, размещено со стороны около 3 тысяч человек, состоящих из 5 батальонов и 3 подразделений до роты.

В приграничной зоне с боку Беларуси концентрация сил средств имеет следующий вид:

— 383-й ДШБ, 38-й ОДШБр в районе с. Ужово и г. Пинск, Брестская обл.

— 5-й ОБр СпП — Иваново, Брестская обл и Приболовичи, Гомельская обл.

— 317-й ПДБ 103-й ОВДБр — с.Лельчицы, Брагин и Зябровка-2, Гомельская обл;

— 336-я РеАБр (Зябровка);

— 51-й АБр — г. Гомель.

Также, в ближней приграничной зоне находятся подразделения 33-й СпП, 339-й ОМБ 120-й ОМБр, 355 ОТБ 120-й ОМБр, 357-й ДБ 336-го РеАБр.

Фиксируемая техника в этой зоне, приданная данным подразделениям имеет следующий вид:

— Танки — около 30 ед;

— ББМ — 135 ед;

— АС (автомобиль санитарный) — около 60 ед;

— РСЗО — около 10 ед.

При этом, на ряде полигонов завершены учения, которые несколько разрядит общую обстановку. Речь идет о завершении учений 381-й ДШБ на полигоне Брестский (Брестская обл.), 38 одшбр (БРЕСТ) ССО, а также 317-й ПДБ 103 ОВДБр на Лосвидо (Витебская обл.).

Ну вот, собственно, вот таким составом в поход на Киев 2.0. Сами себя слышите?

Александр Коваленко, «Фейсбук»

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин