Эксперт: Для российских войск на Покровском направлении может быть определенный сюрприз 3.09.2024, 12:54

У армии РФ исчерпываются ресурсы.

Россияне поставили себе дедлайн до 1 октября захватить Покровск Донецкой области, там они концентрируют резервы. Об этом FREEДОМ рассказал спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук.

- Если мы говорим о Покровском направлении, то, насколько известно, противник поставил себе дедлайн до 1 октября взять этот населенный пункт, выйти на так называемый оперативный простор, выйти на административные границы Донецкой области и, собственно, поэтому здесь концентрирует и в дальнейшем все свое внимание и все те резервы, которые у него сегодня есть в наличии, — сказал он.

Также возобновились активные действия РФ на Угледарском направлении. По словам спикера, именно лобовые атаки, которые возобновились по Угледару, не приносят успехов российским оккупантам.

«Времевский плацдарм — это тот плацдарм, который был отвоеван нашими Силами обороны еще в прошлом году. И именно его мы рассматривали как один из перспективных со стороны Российской Федерации, где будут атаки, потому что это Угледар. Потому что сегодня давление идет на населенный пункт Водяное — это один из флангов Угледара. Угледар взять в лоб более 2,5 лет враг не может, поэтому сегодня пытается применить единственную, скажем так, тактику россиян, которой уже десятки лет, — это взять населенный пункт в окружение, по крайней мере в оперативное окружение, взять в клещи и тогда уже давить с левого и правого флангов и завладеть этим населенным пунктом», — сказал Братчук.

Он отметил, что прошлые сутки принесли более 20 боестолкновений, некоторые из них продолжались и ночью.

«Думаю, что на эту минуту бои, в том числе, продолжаются. Если говорить о Покровском направлении, в Часовом Яру враг, как и прежде, контролирует только один микрорайон — Канал, и не может пройти его. Здесь оборона организована четко с нашей стороны, что принесло успехи. По Торецку есть определенное тактическое продвижение россиян, но оно не является таким, скажем так, критическим», — сказал спикер.

Он подчеркнул, что на Покровское направление россияне бросают все силы, но наблюдается некое замедление атак, потому что у армии РФ исчерпываются ресурсы.

«Максимально россияне пытаются сконцентрировать свои усилия на очень узком участке фронта, потому что растянуть, как это было раньше, по всему фронту удары такой интенсивности уже не получается», — сказал Братчук.

По словам спикера, на Кураховском направлении российские оккупанты пытаются наиболее активно использовать тяжелую технику.

«Тут наши десантники противостоят врагу и эту технику жгут, уничтожают. Ну, можно назвать только несколько примеров, когда там была атака с 17 единиц техники, было сожжено 13 из них, остальные отступили, потом 12 — тоже более половины тяжелой техники осталось на поле боя вместе с экипажами навсегда, и с десантом в том числе, и остальные отступили», — рассказал он.

По информации Братчука, на Купянском, Северском, Лиманском направлениях армия РФ также пытается проводить активные боевые действия. В то же время на юге наблюдается определенная пауза.

«По Работино, по Гуляйполю, по Ореховскому направлению сегодня есть определенная пауза. Поэтому сегодня мы говорим о том, что Покровское направление усилено, соответственно, Силами обороны. Это уже приносит свои определенные результаты. Единственное, конечно, необходимо удержать те рубежи, которые есть на сегодня, потому что по Угледару Донецкой области, я уже сказал, ситуация довольно-таки становится критической, очень опасной. Надеюсь, что соответствующие решения в командовании Сил обороны тоже здесь будут предприняты для того, чтобы защитить гарнизон Угледара от обходов с флангов», — сказал он.

Спикер отметил, что ситуация очень динамичная, и для российской группировки, которая атакует на Покровском направлении, есть даже определенные угрозы.

Снова-таки, удастся ли Силам обороны предпринять те попытки, которые напрашиваются, скажем так, это уже оценивать командованию и ему принимать решение. Но и для российских войск может быть определенный сюрприз», — сказал Братчук.

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