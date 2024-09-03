Какой будет погода на неделе 3.09.2024, 13:00

Прогноз на 4-6 сентября.

4 сентября погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная днем +24..+30°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

5-6 сентября погоду в стране продолжит определять область повышенного атмосферного давления. Сохранится переменная облачность.

5 сентября преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем +22..+29°С.

6 сентября преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, по северо-востоку +8..+9°С, максимальная днем +22..+29°С.

В связи с сухой погодой, во многих районах республики возрастает угроза лесных пожаров. Не забывайте об этом и будьте осторожны в лесу с огнем.

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