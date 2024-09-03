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За 10 лет Брестчина потеряла без малого 61 тысячу работников

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  • 3.09.2024, 13:12
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За 10 лет Брестчина потеряла без малого 61 тысячу работников

Это больше, чем население Кобрина.

По официальной информации Белстата в экономике Брестской области в июле 2024 года было занято 562 700 человек. Официальный телеграм-канал Брестского облисполкома сделал сравнение с данными за предыдущие периоды этого года. Так, в марте было занято — 565 100 человек, в феврале — 565 400 человек, а в январе 564 600 человек.

Однако, BGmedia решило пойти дальше и посмотреть, сколько в экономике Брестской области было занято людей в 2014 году. Выяснилось, что 10 лет назад на Брестчине были заняты 623 617 человек. Это на 60 917, чем сейчас. Это больше, чем население Кобрина.

Причины сокращения работающего населения: это и отрицательная демография, и трудовая миграция, а также события 2020 года и последующие непрекращающиеся массовые репрессии и аресты.

По данным Белстата, в январе-июне 2024 года организации Беларуси уволили почти 315 тыс. человек. В то время как наняли на работу около 280 тыс. человек. Только в одном июне соотношение принятых и уволенных снова сложилось не в пользу рынка труда — число покинувших работу в Беларуси превысило найм на 3 960 человек.

Экономика Беларуси уже который месяц стабильно теряет кадры.

В каких сферах наблюдается отток кадров?

В июне отток кадров продолжился в сфере строительства, розничной торговли и транспортной сфере. В сфере образования в июне увольнения превысили найм на 2,9 тыс. человек. В здравоохранении — на 0,5 тыс. человек.

Даже промышленность, несмотря на то что сейчас является локомотивом экономики, в июне показала превышение увольнений сотрудников над наймом (-207 чел).

Обратная картина в сельском хозяйстве. Здесь найм превысил увольнения на 1,2 тыс. человек. По мнению аналитиков, это можно объяснить наймом на сезонные работы.

Еще сфера информации и связи набирала кадры быстрее, чем лишалась их (+85 чел.). Впрочем, с учетом того, что Белстат перестал публиковать данные детально, понять, затронула ли эта положительная тенденция непосредственно IT сферу, затруднительно, отмечает издание.

По каким причинам увольняли людей?

В I полугодии текущего года за прогул и другие нарушения исполнительской и трудовой дисциплины уволили 17 472 человека.

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