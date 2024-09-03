В Монголии Путина встретили украинскими флагами и протестами 10 3.09.2024, 13:19

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И призывами к аресту.

На главную площадь столицы Монголии Улан-Батора вышли местные активисты, которые держали в руках украинские флаги и плакаты с требованием взять Путина под стражу, несмотря на противодействие со стороны силовиков, сообщает New Voice.

У протестующих были в руках украинские флаги.

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