«Удавить» Россию «Паляницей» 3 3.09.2024, 13:28

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Военный аналитик рассказал о новой украинской ракете-дроне.

Применение ракеты «Паляница» могло бы снять частично проблему получения разрешения партнеров на применение Украиной их ракет для ударов по территории России. Об этом сказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире Радио NV.

По его словам, сейчас анонсируется, что эта новейшая ракета преодолевает расстояние до 700 км и может нести взрывчатку более 100 кг, а скорость у нее более 500 км в час.

«Это нельзя расценивать как точные характеристики, потому что иногда так называемый «туман войны» заставляет давать не совсем правдивую информацию об оружии, которое только начинают использовать», - добавил он.

Гетьман отмечает, что дальность можно регулировать за счет веса взрывчатки - если большое количество взрывчатки, то меньшая скорость и меньшее расстояние будет преодолевать, и наоборот.

«С ней будет труднее бороться, чем с дронами, которые летают со скоростью 200-250 км в час, потому что скорость в 500 км в час, это совсем другая цель. И, учитывая, что там ракетный двигатель, то она может быть достаточно маневренной», - подчеркнул аналитик.

По его словам, если «Паляница» будет долетать даже на расстояние 500 км, то она будет доставать до многих аэродромов в России.

Он отмечает, что в таком случае по ним можно бить своим оружием, не дожидаясь разрешения от партнеров Украины по использованию их ракет для ударов по территории России.

«Надо лучше сосредотачиваться на производстве и совершенствовании своего оружия, чем ожидать разрешения от партнеров. С партнерами надо договариваться о ракетах на расстояние более тысячи километров, а все, что летает на расстояние даже 500 км можем компенсировать собственным производством», - подчеркнул аналитик.

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