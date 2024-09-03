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Одна из стран меняет порядок пребывания белорусов на своей территории

  • 3.09.2024, 13:30
  • 3,924
Одна из стран меняет порядок пребывания белорусов на своей территории

Она входит в СНГ.

В Кыргызстане с 5 сентября меняется порядок регистрации граждан стран с безвизовым режимом, это касается и Беларуси. Теперь зарегистрироваться будет возможно только на основании ВНЖ или одного из удостоверений, рассказали в Министерстве цифрового развития страны.

Ранее граждане безвизовых стран, в том числе Беларуси, могли зарегистрироваться в Кыргызстане на срок 6 месяцев с правом дальнейшего продления в зависимости от цели пребывания. С 5 сентября регистрация либо ее продление возможно только на основании вида на жительство, удостоверения лица без гражданства, удостоверения «Кайрылман» (этнические кыргызы) или удостоверения «Мекен-карт» (иностранцы, ранее состоявшие в гражданстве Кыргызстана).

«Таким образом граждане государств-членов ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Россия) без оформления документов могут находиться суммарно до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода с момента въезда в страну», — сообщили в ведомстве.

По истечении этого срока белорусы, не прошедшие регистрацию, будут обязаны выехать за пределы Кыргызстана и смогут въехать повторно на территорию страны через 90 календарных дней.

Если иностранцы из безвизовых стран находятся на территории Кыргызстана в частных целях, для них предусмотрены оформление и выдача временного вида на жительство, который выдается в течении 15 дней со сроком действия на год с последующим ежегодным продлением, но не свыше 5 лет.

Отметим, что Кыргызстан вместе с Беларусью входит в СНГ, ОКДБ и ЕАЭС.

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