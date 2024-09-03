Борьба с маразмом Владимир Пастухов

3.09.2024, 13:54

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Зачем в России занялись разработками средств для омоложения.

Не могу пройти мимо. «Важные истории» обратили внимание на публикации «Медузы» и «Системы» о том, что от медицинских научных центров потребовали представить разработки в области борьбы со старением. В частности, правительство интересуют «разработки медицинской продукции против старения клеток, нейротехнологий для предупреждения когнитивных сенсорных нарушений, а также методов коррекции иммунной системы».

Все это, видимо, требуется для какой-то национальной программы борьбы со старческим маразмом, лоббистом которой упорно называют директора Курчатовского центра Михаила Ковальчука, известного своей приверженностью к нетрадиционным научным методам. Если это не фейк (уж очень развесистая клюква! – но доверяю чутью Романа Анина и его команды), то нет новости лучше. Семнадцать лет, отданных мною работе в фармацевтическом бизнесе в качестве юриста и лоббиста, убедили меня в том, что ничто так не укорачивает жизнь, как непроверенные методы ее продления. Все, что нам мешает, способно нам помочь. Лично готов просить Силуанова поддержать в полном объеме программу продления жизни резидентов Кремля и выделить на это начинание любое количество миллиардов. В конце концов, они не пойдут на войну (в том, что ничью жизнь они не продлят, не сомневаюсь ни минуты).

А впрочем, есть классический бюджетный метод омоложения. Он был знаком еще Пушкину, и доступен любому желающему:

«Царь велел себя раздеть,

Два раза перекрестился, —

Бух в котёл – и там сварился!…»

Владимир Пастухов, Telegram

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