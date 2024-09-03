Какие специальности в белорусских вузах стали самыми популярными в 2024 году 2 3.09.2024, 14:09

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Одна из них — стоматология.

О результатах вступительной кампании 2024 года БелТА рассказал начальник Главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Пищев.

По его словам, на уровне высшего образования самыми популярными стали «стоматология» в БГМУ, «мировая экономика» в БГУ и «программная инженерия» в БГУИР, проходной балл на которые составил 395 из 400.

«Чуть меньше, 391 балл, — на специальность «прикладная информатика» в БГУ. Но здесь есть такая особенность, что в медицинские вузы в этом и прошлом году до 80% детей поступали на условиях целевой подготовки. Из-за этого количество мест для поступления на общих основаниях было небольшим», — рассказал Сергей Пищев.

Также чиновник озвучил специальности с самым высоким конкурсом.

«На специальность «графический дизайн и мультимедиадизайн» Гродненского государственного университета имени Янки Купалы зафиксирован конкурс более 20 человек на место. Также, традиционно, большие конкурсы на IT-специальности и на специальности в области физической культуры и спорта», — сказал Пищев.

Он говорит, что конкурс — не совсем объективный показатель популярности специальности. «Например, если на какую-то специальность объявлено пять бюджетных мест и документы подает 20 человек, то конкурс получается четыре человека на место. А, например, на специальность «лесное хозяйство», где план приема на бюджет 100 человек, чтобы получился конкурс пять человек на место, должны подать документы 500 человек», — добавил специалист.

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