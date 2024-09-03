СБУ: Диверсанты готовили убийство Дмитрия Гордона 4 3.09.2024, 14:14

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Группу диверсантов возглавлял бывший нардеп.

Служба безопасности Украины задержала членов агентурной сети ФСБ во главе - экс-нардепом запрещенной «Партии регионов», которая координировала диверсии, в частности планировала убийство журналиста Дмитрия Гордона.

Всего, как сообщает пресс-служба СБУ, в сеть входило четыре человека, включая бывшего депутата. Все они задержаны.

Российская агентура планировала серию подрывов на железнодорожных путях, в том числе подрыв одного из путей в Киевской области.

Однако среди задач также был сбор данных об украинских деятелях, которые «интересовали» российскую спецслужбу, для их дальнейшей «ликвидации».

Среди тех, на кого российские спецслужбы готовили заказное убийство, был украинский журналист Дмитрий Гордон.

Во время обысков у задержанных обнаружены и изъяты средства связи и электронные устройства с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Сейчас все четверо задержанных находятся под стражей. В зависимости от совершенных преступлений им сообщено о подозрении по статьям террористический акт, госизмена и диверсии.

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