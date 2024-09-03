Новый Citroen C4 2025 рассекретили до презентации 3.09.2024, 14:16

Это будут гибридные и электрические модели.

Во Франции заметили новый Citroen C4. Автомобиль сфотографировали во время съемок рекламного видео, а его фотографии опубликовали на сайте CocheSpias.

На фото попал кросс-седан Citroen C4 X, дорестайлинговая версия которого в свое время была на тесте Фокуса. Можно заметить, что передняя часть авто выполнена в новом стиле, который дебютировал на Citroen C3 и C3 Aircross.

Новые фары, бампер и решетка радиатора сделали дизайн Citroen C4 X более солидным. Сзади освежили фонари.

Салон Citroen C4 2025 на фотографиях не показали, зато появились подробности о двигателях модели. Бензиновые 1,2-литровые турбомоторы на 100 и 136 л. с. теперь будут предлагаться исключительно с "мягкими" гибридными установками.

Электромобиль Citroen e-C4 сохранит силовые установки мощностью 136 и 156 л.с. 1,5-литровый турбодизель на 130 л.с., скорее всего, останется, но в некоторых европейских странах будет недоступен.

Новый Citroen C4 2025 покажут публике в октябре на автошоу в Париже и посвятят 20-летию модели. Вскоре после этого начнутся его продажи.

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