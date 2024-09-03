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Вопрос к россиянам

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  • Ян Валетов
  • 3.09.2024, 14:26
  • 1,898
Вопрос к россиянам
Ян Валетов

Вы серьезно думали, что сможете убивать и разрушать безнаказанно?

Что вам ничего за это не будет? Почему вы не хотели просто жить рядом, торговать, ездить друг другу в гости? Да, деньги решали не все, но решали многое. Возможно, расставание было неизбежным, уж слишком по-разному мы понимаем свободу, уж слишком по-другому относимся к власти и к тому, что ей дозволено. Но это было бы расставание, а не вот это все...

Что интересно, вы серьезно верите в то, что солдаты НАТО стояли у ваших границ? Серьезно? Вы хоть сейчас понимаете, что теперь Украина в тысячу раз опаснее, чем весь Атлантический блок умноженный на десять?

Знаете почему? Потому что теперь - это личное. Почти у каждого из нас. Большинство из нас ненавидит вашу страну и каждого из вас персонально совершенно искренне, без усилий пропаганды. Нам не надо, чтобы нас убеждали - проедешься по городу, посмотришь на разрушения, побываешь на кладбище, посидишь вечером в сорокоградусную жару без света - и готово.

Вам лет 50 скармливают одно и то же: солдат НАТО - и вы их жрете, причмокивая. А на самом деле, вы и ваша страна, ваши соратники и приспешников - это чума. Главная опасность для всего живого - это вы. Потому, что сильный, кровожадный, непредсказуемый и не умеющий ничего просчитать идиот - это кошмар. А идиот с ядерной дубинкой - это, вообще, жуть косматая.

У вас был шанс отступить, покаяться, откупиться, как был до того шанс торговать и не становиться тем, чем вы стали для всего мира.

Но сущность победила. Вылезла наружу пресловутая русская духовность и все вокруг зажмурились от ужаса.

Впрочем, если 25 лет осознанно делать из народа стадо, народ этим стадом станет. И даже испытает катарсис в единении и бездумии - мы уже это видели в Германии 30-х, 40-х. Гляньте в зеркало, включите телевизор - узнаете бесноватого Адольфа?) Видите? Нет? А он там есть! Ваше коллективное бессознательное должно радовать его чрезвычайно. Вы говорите, что боретесь с нацизмом и фашизмом, а вы и есть нацизм и фашизм в новой реинкарнации.

В общем, готовьтесь. То, что не долетело до вас сегодня, обязательно долетит завтра. Станет в серию «Паляница», не за горами украинская баллистика да и партнеры еще раздупляются, хоть медленно, но верно.

Так что все у нас с вами впереди - и горящая Москва, и горящий Питер. И вы еще услышите запах холодного пожарища, стоя возле того, что вчера было вашим домом. Как мы. И узнаете, что такое блэк-аут в многомиллионном городе. Как мы узнали.

Война - это не избиение безоружного и беззащитного.

Это - путь меча. А меч - оружие обоюдоострое.

Ян Валетов, Telegram

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