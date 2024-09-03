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Украинский пограничник о белорусских коллегах: Они перейдут границу и сдадутся

  • 3.09.2024, 14:28
Украинский пограничник о белорусских коллегах: Они перейдут границу и сдадутся

Украинцы готовы встречать военных из Беларуси.

Государственная пограничная служба Украины опубликовала видеосюжет о ситуации на белорусско-украинской границе.

Один из героев сюжета, пограничник с позывным «Пуля» во время патрулирования границы, проходящей по реке, высказывает предположение, что белорусские военные не перейдут границу, а если и сделают это, то военнослужащие примкнут к украинцам.

«Сейчас со стороны Беларуси спокойно. С их стороны агрессии нет. Обычно они нас боятся. Я не думаю, что они настолько подготовлены, настолько у них есть силы, чтобы с нами конфликтовать. Я не думаю, что они пойдут, а если они даже пойдут, то они перейдут границу и сразу сдадутся, скажут: хлопцы, мы с вами.

Мы всегда готовы 24/7. Мы всегда в боевой готовности. Мы готовы встречать, отстаивать свою землю и показать, что мы, украинцы, всегда будем стоять за свою землю», — говорит «Пуля» в завершении сюжета.

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