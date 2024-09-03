Зеленский: В результате российского удара по Полтаве погиб 41 человек 1 3.09.2024, 14:32

1,888

Более 180 человек ранены.

Войска РФ нанесли ракетный удар по Полтаве 3 сентября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, 41 человек погиб, более 180 человек ранены.

Зеленский сообщил, что две баллистические ракеты попали по территории учебного заведения и больницы. Частично разрушено одно из зданий Института связи.

«Я поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств случившегося. Привлечены все необходимые службы к спасательной операции. Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, кто спасает жизни», — сообщил Зеленский.

Начальник Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин заявил, что жители Полтавы сдают кровь из-за случившегося.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com