«Для поляков это в диковинку — иногда они заходят сюда и путают магазин со складом» 3.09.2024, 14:39

В Польше открылась сеть магазинов, куда завозят белорусские товары.

На польский рынок вышла необычная сеть магазинов низких цен TAK-TU. Основу ассортимента здесь составляет импорт. В торговых объектах широко представлена продукция из Литвы, Латвии и Украины, но главное — на полках можно найти товары белорусского производства.

Журналистка MOST съездила в новый магазин и узнала, что белорусского готовы покупать поляки.

«Для поляков это в диковинку»

Первые торговые объекты сети заработали в Белостоке и Ломже. Следующую точку планируют открыть в Ольштыне. Белoрусов TAK-TU вряд ли удивит — концепцией он напоминает сеть «Светофор», работающую в формате жёсткого дискаунтера.

— Для поляков это в диковинку — иногда они заходят сюда и путают магазин со складом. Политика магазина заключается в том, что товары лежат на палетах, продукты дешевле, — отмечает сотрудница TAK-TU, белoруска Алиса (имя изменено в целях безопасности).

Утром в будний день в магазине немноголюдно.

— Пока мало белoрусов знает о сети, поэтому заходят сюда редко. Мы открылись только 31 августа. Товар будет ещё довозиться. Я думаю, что в течение месяца ассортимент увеличится, — добавляет Алиса.

Подушки доставили, а лампадки едут через белoрусскую границу уже две недели

На первый взгляд, ассортимент магазина представлен в основном товарами из Литвы, Латвии, Польши и Украины. Удалось отыскать и несколько эстонских и китайских продуктов. А вот белoрусских товаров немного: Алиса показывает подушки по цене от 33 до 63 злотых — они приехали из Гродно. Есть в магазине белoрусские занавески за 30 злотых, скатерти за 5,41 злотого и декоративная подушечка на кресло за 8,86 злотого.

Алиса обещает, что белoрусской продукции станет больше — уже заказали чипсы и хлебцы.

— Ждём. Я надеюсь, что привезут те чипсы в пластинках. Ещё мы заказывали лампадки, но они едут через белoрусскую границу уже две недели, — объясняет сотрудница.

Сейчас привезти товары из Беларуси непросто. Алиса отмечает, что и сама этим летом провела на границе 36 часов. Поставляют белoрусскую продукцию через фирму-посредника. Девушка затрудняется ответить, выгодно ли сейчас ввозить товары из Беларуси в Польшу. Но думает, что магазин с таким ассортиментом по низким ценам польским покупателям не помешает.

«Наконец-то появилась нормальная варёная колбаса»

Алиса и сама попробовала продукты, которые продаются в магазине, и даже успела приготовить из них оливье. Говорит, в Польше «наконец-то появилась нормальная варёная колбаса».

Правда, товары, по которым многие скучают в эмиграции, — не из Беларуси. Например, консервированная гречневая каша со свининой — из Латвии, хоть этикетка на русском языке. Банка стоит 5,85 злотого. Есть в магазине и латвийская сгущёнка — 5,52 злотого за баночку.

Представлены и десерты из Украины. Некоторые из них можно найти также в сети магазинов Auchan, но там похожая продукция дороже. Коробка бело-розового зефира весом в 700 грамм в TAK-TU стоит 13,40 злотого, полкило пряников — 5,69 злотого. В новом магазине отыскались и слоёные ушки — коробка с этим печеньем стоит 9,65 злотого, а упаковка украинских ирисок — 5,24 злотого.

Холодный зал и пиво в пятилитровых бочках

Есть в магазине и отдельный холодный зал: здесь низкая температура, но продукция лежит на полках, а не в холодильниках. В ассортименте консервы, полендвица, ветчина и колбаски. Баночка консервированного лосося из Латвии обойдётся в 5,86 злотого, а килограмм копчёных рёбрышек из Литвы — в 16,27 злотого.

Алиса посоветовала приобрести минералку из Латвии, потому что «у неё мягкий вкус». За 2,5 литра журналисты отдали 1,82 злотого. Воду попробовали — действительно неплохо.

Продают в TAK-TU и алкоголь. В основном это пиво польского производства и украинская водка. Но удалось отыскать чешское пиво в пятилитровой бочке.

Порошки — из Польши, носки — из Китая, обои — из Украины

Бытовая химия представлена в основном товарами из Литвы и Польши. Например, пять килограммов порошка Ariel обойдутся в 53 злотых.

Продают в магазине и нижнее бельё, и носки — эти товары поставляются из Китая, а цены на них колеблются от 4 до 7 злотых.

Необычный для подобных магазинов товар — украинские обои — можно купить по 8,35 злотого за рулон.

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