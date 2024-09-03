СМИ: США близки к передаче Украине ракет большой дальности для F-16 9 3.09.2024, 15:07

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Большая часть России окажется в зоне досягаемости мощных высокоточных боеприпасов.

США близки к договоренности о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могут достигать глубины России, но Киеву придется подождать несколько месяцев, поскольку нужно решить технические вопросы перед любой поставкой.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Ожидается, что о включении ракет класса «воздух-поверхность» (JASSM) в пакет вооружений будет объявлено этой осенью, сообщили три источника, хотя окончательное решение еще не принято.

Отправка JASSM в Украину может существенно изменить стратегический ландшафт конфликта, поскольку большая часть России окажется в зоне досягаемости мощных высокоточных боеприпасов, что является важной проблемой для администрации Байдена, отметили чиновники.

Военные аналитики предполагают, что внедрение JASSM, которые являются малозаметными и могут поражать дальше, чем большинство других ракет из нынешнего арсенала Украины, может отодвинуть российские плацдармы и склады снабжения на сотни километров.

Это серьезно осложнит способность России поддерживать свои наступательные операции и потенциально предоставит Украине стратегическое преимущество.

Запуск этих ракет из точек вблизи северной границы Украины с Россией может позволить им поражать военные объекты вплоть до российских городов Воронеж и Брянск. На юге, сбросив их вблизи линии фронта, можно было бы нанести удары по аэродромам или военно-морским объектам в Крыму.

Ракета JASSM может позволить Украине поражать цели на расстоянии около 300 км на территории России, в том числе по меньшей мере 30 авиабаз, некоторые из которых Россия использовала для осуществления атак.

Однако такая ракета пока что интегрирована только в самолеты американской разработки. Украина в конечном итоге будет эксплуатировать несколько десятков самолетов F-16, каждый из которых может нести по две крылатые ракеты.

Один из американских чиновников заявил, что есть усилия, направленные на то, чтобы сделать ракету совместимой с незападными истребителями, которые есть на вооружении в Украине, о чем ранее не сообщалось. Хотя чиновник не предоставил более подробной информации о том, с какими именно самолетами из украинского арсенала может быть использована JASSM, речь идет о самолетах советских времен МиГ-29, Су-24 и Су-27.

В прошлом месяце издание Politico сообщило, что администрация Байдена «открыта» для предоставления Украине JASSM.

Старые модели JASSM, которые производятся компанией Lockheed Martin Corp, имеют дальность действия около 370 км. Ракеты, длиной около 4 м, разработаны таким образом, что их трудно заметить на радарах. Они также способны летать близко к земле и могут быть запрограммированы на круговые маршруты, которые обходят системы противовоздушной обороны.

Существует также ракета большей дальности JASSM, которая может пролететь более 800 км. Агентство Reuters не смогло сразу установить, какой из этих двух типов рассматривает Вашингтон, но предоставление ракет меньшей дальности уменьшило бы нагрузку на его запасы.

Предоставление Украине JASSM также усилит давление на Вашингтон, чтобы он снял ограничения на использование Украиной американского оружия, поскольку их действие было бы ограниченным, если бы они не были разрешены для использования по целям на территории России, сказал сотрудник Конгресса, который работает над этим вопросом.

США неохотно поставляют оружие, которое может поражать цели в глубине России, опасаясь, что это приведет к эскалации конфликта. Союзники Киева поставляют оружие, но с ограничениями относительно того, как и когда оно может быть использовано внутри России, опасаясь, что такие удары могут вызвать возмездие, которое втянет страны НАТО в войну или спровоцирует ядерный конфликт.

Каждая JASSM имеет большую боеголовку весом более 450 кг, но в отличие от ракет Storm Shadow и SCALP, уже предоставленных Киеву Британией и Францией, она не предназначена для проникновения в укрепленные бункеры. Самые новые версии стоят около 1 млн долларов каждая.

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