Названы 10 гаджетов Apple, которые скоро исчезнут из продажи 3.09.2024, 15:10

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Среди них «народный» iPhone.

Уже 9 сентября Apple проведет презентацию, на которой анонсирует iPhone 16 и другие «яблочные» устройства. Журналисты MacRumors предсказали, какие старые продукты в Купертино уберут из продажи сразу после мероприятия.

В списке есть и очень свежие девайсы, например, iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro. Модели выпустили только в прошлом году, но уже в этом Apple откажется от их выпуска. Все просто: не хотят, чтобы прошлогодние флагманы мешали продажам новых «прошек».

Также Apple уберет из продажи iPhone 14 Plus и стандартный iPhone 13. Многие эксперты называют модель 2021 года выпуска оптимальным смартфоном бренда по соотношению «цена-качество» прямо сейчас. Apple все еще официально продает iPhone 13 за 599 долларов.

Помимо этого журналисты указывают, что с производства снимут следующие гаджеты:

- Apple Watch Series 9 и Apple Watch SE 2: ожидается, что на презентации в сентябре Apple представит юбилейные Apple Watch Series 10 и бюджетные Watch SE 3, а версии предыдущего поколения каждой модели после этого будут сняты с производства.

- AirPods 2 и AirPods 3: с наушниками похожая ситуация. Apple выпустит AirPods 4 сразу в двух версиях, которые заменят предыдущие поколения девайса. При этом AirPods Pro 2 в продаже останутся.

- iPad mini 6: до конца года ему на смену должен выйти "мини" нового поколения.

Осталось только дождаться презентации, которая пройдет 9 сентября в 20:00 по Минску. Едва ли нас смогут удивить новые айфоны (крупные изменения прибереги для iPhone 17), а вот новые часы от Apple вполне могут заставить владельцев текущих Apple Watch обновиться.

Также до конца 2024 года Apple представит новые MacBook Pro, iMac и Mac mini на чипе М4. Самым примечательным релизом будет Mac mini, который получит первый в своей истории редизайн и станет самым компактным настольным компьютером компании

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