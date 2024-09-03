Зачем Путину понадобился визит в Монголию? 3 3.09.2024, 15:22

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Есть несколько причин.

Путин решился на визит в Монголию, где ему может грозить арест по ордеру Международного уголовного суда. Почему главе Кремля так важна эта поездка? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой:

— Визит в Монголию был совершен только после того, как Кремль получил стопроцентные гарантии, что Путин не будет задержан. А ему как раз и нужен был визит в страну, которая ратифицировала Римский статут, но не выполнила бы взятые на себя обязательства. Это и произошло.

Кроме того, надо еще на одну вещь обратить внимание — визит Путина был не только для того, чтобы нанести пощечину Международному уголовному суду, но и для личных интересов, в рамках которых есть и продажа газа, сотрудничество и много чего еще.

В последнее время «Газпром» стал глубоко убыточным, и сейчас Путина интересует спасение этой компании. Если в 2021-м году «Газпром» был выгоден и приносил мегаприбыль, то на сегодняшний день официальные отчеты показывают огромные убытки. Поэтому сейчас предпринимается попытка спасения компании и других проектов, которые помогают обогащаться лично Путину, а «Газпром» — это как раз его карманная структура.

Также надо понимать, что страны, которые близки к Китаю, достаточно важны для геополитических игр Кремля. Поэтому для Путина Монголия важна и в его контексте его отношений с Пекином.

— Будет ли действовать ордер Международного уголовного суда, или прецедент с Монголией показал, что международное правосудие не будет работать?

— Когда Путин планировал визит в ЮАР, то глава страны сообщил, что тот может приезжать. Но суд заявил, что приехать-то он может, но будет задержан и выдан Международному уголовному суду. После этого Путин отменил свою поездку в ЮАР, в Монголии же он получил гарантии.

Это в очередной раз показывает, что, к сожалению, большинство договоренностей, которые считались классическими гарантиями безопасности в мире, сейчас под угрозой. Можно сказать, что уничтожение работы подобных институций началось после 2014 года, когда Путин развязал войну против Украины.

Здесь абсолютно комплексная история, которая пока что показывает победу Путина над международным правом. К сожалению, это надо констатировать, как и нужно сделать выводы и посмотреть, какая будет реакция на подобные действия Монголии. Если Монголии все сойдет с рук и никаких последствий для нее не будет, то фактически можно будет говорить о том, что каждая страна, которая считает для себя выгодным проигнорировать взятые на себя обязательства, будет это делать.

— В белорусской оппозиции популярна идея добиваться ордера на арест Лукашенко? Будет ли это действенным методом?

— С точки зрения информационной составляющей — конечно. Это будет очередная пощечина, которая еще раз покажет отношение международного сообщества к усатому диктатору. А вот с точки зрения эффективности наказания — пока нет.

Более того, давайте честно говорить, а сколько есть исполненных подобных решений Международного уголовного суда, чтобы говорить о том, что он эффективен? Посмотрев на статистику, мы, к сожалению, можем сказать, что, увы, неэффективен. Поэтому даже в отношении войны России против Грузии назначены виноватыми были несколько мелких сошек, а не российское руководство или Россия. Поэтому здесь мы должны четко осознавать, что есть наши желания, а есть реальность, которая пока показывает неэффективность этой институции.

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