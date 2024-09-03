В Сети показали, как выглядит комната в общежитии БНТУ

В Сети показали, как выглядит комната в общежитии БНТУ1
- 3.09.2024, 15:25
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Советский интерьер, старая мебель и тараканы.
В TikTok показали, как выглядит комната для студентов в минском общежитии № 15 Белорусского национального технического университета (БНТУ). Если кратко, то евроремонтом там и не пахнет. К тому же есть неприятные соседи — тараканы, пишет «Зеркало».
Однако некоторые комментаторы видео убеждены, что молодежь может пожить и в таких условиях, мол, это «лучше, чем снимать квартиру за 400 долларов». Напомним, в столице встречаются варианты жилья, которые можно снять и за 200 долларов, но они разлетаются как горячие пирожки.
Общежитие № 15 БНТУ находится на проспекте Независимости, 148/1 в Минске. На сайте вуза сообщается, что это жилье блочного типа. Общежитие ввели в эксплуатацию в 1982 году. Там проживают студенты строительного факультета, а также те, кто создал семьи.
Судя по ролику, опубликованному в TikTok, блок состоит из двух комнат, раздельных туалета и душа. Видимо, санузлы были не так давно отремонтированы, состояние их лучше, чем жилого помещения.
На видео показана комната на троих человек. Внутри очень скромный интерьер: деревянные, окрашенные масляной краской полы, неровные стены с обоями, старая оконная рама, отремонтированные, но хлипкие двери. Мебель в помещении также довольно старая: несколько столов и стульев с металлическими ножками, тумбочки, кровати, встроенный шкаф советской эпохи.
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