Российский командир до потери сознания избил палками своего солдата

Российский командир до потери сознания избил палками своего солдата7
- 3.09.2024, 15:28
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Солдата пытались привязать к дереву.
В соцсетях распространили видео пыток военных РФ. Так российский командир до потери сознания избил палками своего военнослужащего, который якобы употреблял алкоголь. Солдата пытались привязать к дереву, а командир угрожал выстрелить в российского военнослужащего.
«Куда стрелять ты собрался? Гвоздь забей ему в руку и все», - кричал россиянин.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.