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Российский командир до потери сознания избил палками своего солдата

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  • 3.09.2024, 15:28
  • 4,942
Российский командир до потери сознания избил палками своего солдата

Солдата пытались привязать к дереву.

В соцсетях распространили видео пыток военных РФ. Так российский командир до потери сознания избил палками своего военнослужащего, который якобы употреблял алкоголь. Солдата пытались привязать к дереву, а командир угрожал выстрелить в российского военнослужащего.

«Куда стрелять ты собрался? Гвоздь забей ему в руку и все», - кричал россиянин.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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