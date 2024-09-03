Российский командир до потери сознания избил палками своего солдата 7 3.09.2024, 15:28

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Солдата пытались привязать к дереву.

В соцсетях распространили видео пыток военных РФ. Так российский командир до потери сознания избил палками своего военнослужащего, который якобы употреблял алкоголь. Солдата пытались привязать к дереву, а командир угрожал выстрелить в российского военнослужащего.

«Куда стрелять ты собрался? Гвоздь забей ему в руку и все», - кричал россиянин.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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