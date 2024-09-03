В Литве рассказали, сколько туристов из Беларуси к ним приехало за полгода 3.09.2024, 15:31

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Ограничения не мешают.

Количество туристов в Литве растет, в том числе из Беларуси. За первые полгода 2024-го там насчитали 27 тысяч путешественников из нашей страны, сообщает Delfi.

Государственное агентство данных Литвы сообщило, что в первые полгода 2024-го число туристов в стране увеличилось до 76% по сравнению с тем же периодом 2019-го.

«По предварительным данным этого года, мы видим тенденции роста. Приезжает много туристов из Польши, Латвии, Беларуси, Германии, растет поток из Соединенных Штатов Америки. Если смотреть на данные первого полугодия 2024 года, больше всего туристов приехало из Латвии (29 000), Беларуси (27 000), Польши (27 000), Германии (17 000), Украины (15 000), Великобритании (14 000)», — сказала представительница агентства по продвижению туризма «Путешествуй по Литве» Йоланта Масюлене.

По словам экспертa, на приезжих подействовала как пандемия, так и война в Украине.

«В 2023-м Евросоюз достиг 99% количества туристов 2019 года. Однако данные по странам отличаются. Быстрее восстановился туризм в южных странах Европы и на Западе Европы. Например, Франция, Испания, Греция, Португалия, Италия, балканские страны. Страны, находящиеся рядом с военной зоной, фиксируют меньше туристов. В Литве ситуация также находится под влиянием европейских тенденций», — сказала Масюлене.

При этом некоторые туристы до сих пор оценивают ситуацию с безопасностью в регионе.

«Проведенное весной 2024 года Европейской комиссией путешествий исследование показало, что около 11% путешественников в Европе больше всего озабочены военным конфликтом между Россией и Украиной. Третий аспект — общий рост цен на поездки из-за инфляции, экономической ситуации и личных финансов», — добавила она.

Отметим, для белoрусов действуют ограничения на въезд в Литву.

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