В Березовке задержали директора гастро-бара «Столле» 3.09.2024, 16:02

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Она многодетная мать.

Приближенный к силовикам телеграм-канал отчитался о задержании владелицы бара «Столле», работающего в Лиде и Березовке.

Утверждается, что вместе с владелицей задержали и несколько работников заведения «за экстремизм в интернете». По информации «Нашай Нівы», владелицу «Столле» зовут Диана Бурштыка.

Вместе с мужем они четыре года назад открыли бар «Столле» в Березовке. Белoруске 32 года, у нее трое детей.

В каком статусе находится девушка и по какой статье ее обвиняют — неизвестно.

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