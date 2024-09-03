В Березовке задержали директора гастро-бара «Столле»
- 3.09.2024, 16:02
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Она многодетная мать.
Приближенный к силовикам телеграм-канал отчитался о задержании владелицы бара «Столле», работающего в Лиде и Березовке.
Утверждается, что вместе с владелицей задержали и несколько работников заведения «за экстремизм в интернете». По информации «Нашай Нівы», владелицу «Столле» зовут Диана Бурштыка.
Вместе с мужем они четыре года назад открыли бар «Столле» в Березовке. Белoруске 32 года, у нее трое детей.
В каком статусе находится девушка и по какой статье ее обвиняют — неизвестно.