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Популярная курортная страна досрочно отменила визы для белорусов

  • 3.09.2024, 16:15
Популярная курортная страна досрочно отменила визы для белорусов

Речь идет про подход «одного штампа».

Шри-Ланка раньше запланированного срока ввела безвизовый режим по схеме «одного штампа» для граждан 38 стран. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Али Сабри. Нововведение должно коснуться и белoрусов.

«3 сентября кабинет министров уполномочил президента ввести безвизовый доступ для граждан 38 стран с немедленным вступлением в силу, приняв упрощенный сингапурский подход «одного штампа». Это решение поможет облегчить заторы на визовых стойках», — написал Али Сабри в Х.

Отмечается, что безвизовая система будет запущена немедленно.

Подчеркнем, что безвиз должен был вступить в силу с 1 октября этого года для граждан Беларуси, России, Казахстана, США, Великобритании, Германии, Китая, Дании, Польши, Японии, Саудовской Аравии, Австралии и других стран.

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