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Ученые научились использовать грибы для создания прочных материалов

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  • 3.09.2024, 16:27
Ученые научились использовать грибы для создания прочных материалов

Исследователи уверенны, что грибы могут предложить больше, чем кажется на первый взгляд.

Для большинства людей на планете грибы представляют собой не более чем изогнутую шляпку и стебель, однако для ученых — это нечто большее. Грибы могут предложить больше, чем кажется на первый взгляд.

Их нитевидные клетки, растущие обширно и скрытые под землей, как сеть корней, обладают огромным потенциалом для производства устойчивых биоразлагаемых материалов, пишет PHYS.org (перевод - «Фокус»).

Исследователи из Института прикладных исследований полимеров имени Фраунгофера (IAP) в Потсдамском научном парке использовали мицелий для разработки широкого спектра перерабатываемых продуктов: от кошельков и «кожаных изделий» и упаковок до изоляции. Авторы исследования использовали мицелий как сырье с потенциалом замены продуктов на основе нефти натуральными органическими композитами мицелия.

Отметим, что органические остатки от региональной сельскохозяйственной и лесной деятельности используются учеными в качестве субстрата для грибковых культур, которые используются для производства различных продуктов. По словам биотехнолога из Fraunhofer IAP, доктора Ханнеса Хиннебурга, человечество столкнулось с изменением климата и сокращением ископаемого сырья, а потому возникла острая необходимость в биоразлагаемых материалах, которые можно было бы производить с наименьшими энергетическими затратами.

В ходе исследования ученые использовали мицелий для преобразования растительных остатков в устойчивые материалы. По словам Хиннебурга, они с коллегами обнаружили, что мицелий обладает свойствами, необходимыми для производства экологически чистых материалов, так как рост грибов происходит в условиях окружающей среды, а углекислый газ сохраняется в остатках. Когда целлюлоза и другие органические остатки разлагаются, образуется компактная трехмерная сеть, позволяющая развиваться само поддерживающейся структуре

В результате образуется материал, представляющий собой сложное соединение с органическим субстратом, например, остатками зерновых, древесной щепы, тростника и рапса, а также других сельскохозяйственных культур. По сути, эти вещества являются источником питательных веществ для гриба и полностью пронизываются тонкой сетью мицелия в процессе метаболизма. Это дает полностью органический композит, которому можно придать необходимую форму и стабилизировать путем термической обработки.

Плюс этого процесса с точки зрения энергоэффективности в том, что он не требует энергии. При этом прочность и эластичность материала могут быть подстроены под определенные запросы. Авторы исследования отмечают, что грибковые материалы могут быть выращены с широким спектром свойств, в зависимости от области применения конечного продукта. Например, они могут быть износостойкими, растяжимыми, устойчивыми к разрывам, непроницаемыми, эластичными, мягкими или пушистыми, с открытыми или закрытыми порами. Результат определяется сочетанием типа грибка и сельскохозяйственных остатков, а также другими факторами, такими как температура и влажность.

Исследователи отмечают, что столь большая универсальность материала означает, что он может принимать различные формы: от толстых блоков до тончайших слоев, и используется в различных сценариях. Это позволяет использовать материалы на основе грибов для текстильной обивки, упаковки, мебели, сумок или изоляционных плит для интерьеров.

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