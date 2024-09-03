Минобороны Польши анонсировало крупные контракты на поставку оружия 2 3.09.2024, 16:39

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Фото: Charter97.org

На сотни миллионов долларов.

В Польше планируют подписать дополнительные контракты на 2 млрд злотых (около $516 млн) на поставку оружия.

Об этом заявил вице-премьер-министр и глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время открытия Международной выставки оборонной промышленности в Кельце, его слова цитирует RMF24.

Министр национальной обороны объявил во время выставки в Кельце, что на мероприятии будут подписаны новые контракты на поставку вооружений на сумму около 2 млрд злотых.

Среди них: завершение разработки систем Narew и Wisła, систем радиолокации или инвестиции в иностранных партнеров.

На выставке, по данным журналистов, также был представлен каталог польской оружейной продукции, который будет использоваться для продвижения техники, произведенной в Польше за рубежом.

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