Минобороны Польши анонсировало крупные контракты на поставку оружия

Минобороны Польши анонсировало крупные контракты на поставку оружия2
- 3.09.2024, 16:39
- 1,630
На сотни миллионов долларов.
В Польше планируют подписать дополнительные контракты на 2 млрд злотых (около $516 млн) на поставку оружия.
Об этом заявил вице-премьер-министр и глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время открытия Международной выставки оборонной промышленности в Кельце, его слова цитирует RMF24.
Министр национальной обороны объявил во время выставки в Кельце, что на мероприятии будут подписаны новые контракты на поставку вооружений на сумму около 2 млрд злотых.
Среди них: завершение разработки систем Narew и Wisła, систем радиолокации или инвестиции в иностранных партнеров.
На выставке, по данным журналистов, также был представлен каталог польской оружейной продукции, который будет использоваться для продвижения техники, произведенной в Польше за рубежом.