«Дома заняты все вазы, кувшины и банки» 6 3.09.2024, 16:46

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Как учителя относятся к такому количеству подаренных букетов?

Вчера у школьников был первый учебный день. Помимо новой формы, стопки чистых тетрадей и разной степени волнения день напрямую ассоциируется с целым океаном цветов. Прохожие с самого утра наблюдают за непрерывным цветочным потоком на улице, а учителя сталкиваются с его концентратом уже у себя в кабинете.

Тем более вчера активно обсуждался завирусившийся TikTok о том, уместно ли дарить цветы, выращенные на даче. «Онлайнер» обратился с вопросом к нескольким учителям одной из минских школ: что они делают с такой охапкой цветов?

«На самом деле это очень приятно. Но когда день жаркий, всегда очень жаль, что часть цветов не доживает даже до вечера. Забрать все букеты домой просто невозможно. Поэтому приходится выбирать самые крепкие — те, что удобнее всего переносить.

Да, мы с коллегами действительно делимся с другими работниками школы, которым цветы не принято дарить. Почему бы не порадовать их? Они всегда так искренне реагируют. Вообще этот день получается всегда очень эмоциональным. Дома заняты все вазы, кувшины и банки. Но разве можно жаловаться на такое?»

«В обычной жизни я довольно равнодушна к цветам. Но когда ты видишь ребят с букетами чуть ли не в половину их самих, это всегда очень трогательно. Я стараюсь оставлять большую часть цветов в школе, чтобы дети тоже могли любоваться своими цветами как можно дольше. Но хотя бы один букет всегда забираю домой. Школьникам принято жаловаться на начало учебного года, а вот учителям — нет. Но нам тоже не так просто адаптироваться. А цветы очень поднимают настроение».

«На мой взгляд, одного букета от класса вполне достаточно. Все равно за таким огромным количеством цветов будет сложно по-настоящему хорошо ухаживать. Но не все родители готовы. Некоторым кажется, что как раз такой вариант — это признак жадности и может обидеть учителя. Скажу за себя: это совсем не так».

«Работаю в школе почти 40 лет. Дети с цветами — это замечательно. Всегда отношу цветы домой. Это замечательная традиция. Да, заполнены все вазы. Но цветы радуют глаз, поднимают настроение и символизируют начало учебного года. Пусть эта традиция остается!»

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