СМИ: В РФ полным ходом идет скрытая мобилизация на войну 2 3.09.2024, 17:11

4,316

Регионы не справляются.

Россия формирует новую бригаду для поддержки группировки «Север» в Харьковской области, сообщил спикер Оперативно-тактической группировки «Харьков» Вооруженных сил Украины Виталий Саранцев. По его словам, в состав новой бригады войдут три отряда общей численностью около 5 тысяч человек.

Эксперты считают, что формирование таких подразделений является скрытой мобилизацией. Чтобы компенсировать значительные потери российской армии, Кремль постоянно увеличивает выплаты рекрутам, однако регионы не справляются с планами по вербовке, передает FREEДОМ.

В Москве мобильные пункты вербовки в ряды российской армии развернули прямо на станциях метро.

Так, в августе мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что в 2024 году отправит на полномасштабную войну против Украины 23 тысячи человек, сделав столицу лидером по набору контрактников среди российских регионов. Но на идейность рекрутов не рассчитывают, поскольку за их жизни обещают солидные деньги.

- В конце июля Собянин издал указ о повышении разовой выплаты за подписание контракта с Минобороны до 1,9 млн рублей. Сумма стала рекордной для российских регионов, пока в Санкт-Петербурге не начали платить 2,1 млн рублей, — из публикации издания The Moscow Times.

Около 70% контрактников, которых Москва отправляет на войну России против Украины — это россияне из других регионов. Москвичи и жители Подмосковья составляют меньше 20% контрактников, но потери российской армии нужно срочно восполнять.

- По статистике России — сегодня в месяц мобилизуются 30 тыс. человек. Куда они деваются? Где и как их собирать — не очень понятно. Посчитать это невозможно, можно ориентироваться на те цифры, которые дает само государство. Но самое главное, что количество призванных и мобилизованных людей не может быть учтено реальным подсчетом, потому что в Минобороны существует огромное количество «мертвых душ», — отмечает политик, лидер международного движения «Говорите Громче!» Андрей Сидельников.

В регионах не выполняют больше трети квот по набору, сообщают анонимные источники агентства Bloomberg. Не исключено, что вскоре Кремль будет вынужден рассмотреть решение о новой мобилизации.

- Неспособность России отбить украинское наступление и восстановить контроль над своей границей выявила недостаток оборонительных резервов. Москва имеет сотни тысяч военнослужащих на линии фронта на востоке и юге Украины, где она сталкивается с растущими потерями, а боевые действия в основном зашли в тупик, — из публикации агентства Bloomberg.

Минобороны России срочно пытается восполнить потери российской армии на Харьковском направлении. Там формируют новую добровольческую бригаду под названием «Барс».

В состав бригады войдут три отдельных отряда: «Барс-Брянск», «Барс-Курск» и «Барс-Белгород», с общей численностью личного состава 4 921 военнослужащий. Отправят на фронт и срочников, которых Путин ранее клялся не допускать к участию в боевых действиях.

«Путину рассказывают о том, что собрана многотысячная армия, а физически ее найти очень сложно. То, что с других регионов будут перебрасывать солдат-срочников, его об этом тоже предупреждали достаточно давно. Почему есть удивление у родителей, которые теперь пытаются вытащить из этой дыры, как они сами пишут, непонятно. Но нужно было об этом думать раньше», — подчеркивает Андрей Сидельников.

Из-за мобилизации в России возник хронический дефицит рабочей силы. По данным Центробанка, доля компаний, испытывающих кадровый голод, достигла 70%.

Согласно отчету регулятора, с середины 2023 года увеличилась нехватка как квалифицированных, так и неквалифицированных работников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com