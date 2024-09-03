В Академии наук составляют список тех, кто будет иметь право выходить в интернет 6 3.09.2024, 17:15

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Постоянно живущих за границей академиков могут лишить звания.

Известный ученый-химик Сергей Бесараб опубликовал в своем Telegram-канале фрагмент документа под названием «Протокол поручений, данных Председателем Президиума Национальной академии наук Беларуси Гусаковым В. Г. 2 сентября 2024 г.».

Содержание документа шокирует. К примеру, пунктом 3 предписывается «подготовить список сотрудников аппарата НАН Беларуси на право выхода в сеть Интернет». Также определиться с тем, кто из сотрудников достоин этого права, предписывается руководителям организаций НАНБ.

Директору НПЦ по материаловедению поручено провести в своем учреждении мобилизацию сотрудников, направленную на «активизацию работы по созданию батарей для электромобиля».

Есть среди поручений и одно репрессивного характера. Им предписывается разработать проект дополнений в Устав НАНБ, которые дали бы возможность лишать званий академиков и членов-корреспондентов, «постоянно проживающих за рубежом и (или) ведущих деятельность, направленную против Республики Беларусь и Академии наук Беларуси».

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