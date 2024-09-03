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Для Путина этот визит важен лишь одним: что Кремль мог предложить Монголии

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  • 3.09.2024, 17:26
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Для Путина этот визит важен лишь одним: что Кремль мог предложить Монголии
Фото: Getty Images

Запад может ввести санкции.

Путин 3 сентября прибыл с визитом в Монголию, где его должны были бы задержать из-за ордера на арест, выданного МУС. Однако Улан-Батор не пойдет на такой шаг, ведь Москве вероятно удалось найти рычаги влияния на руководство страны.

Такое мнение высказал «24 Каналу» бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, который объяснил, какую главную цель имела поездка главы Кремля в Монголию. В то же время в Европейском парламенте отреагировали на это событие, подчеркнув, что ЕС должен принять дипломатические и экономические меры в отношении Монголии.

Уничтожает мировой порядок

Поездка Путина в Монголию не имеет для него смысла, по мнению Жирнова, кроме того, чтобы досадить Западной Европе и Гаагскому трибуналу. Именно этим визитом Путин вместе с руководством Монголии "похоронили" Международный уголовный суд в Гааге.

- Глава Кремля целенаправленно уничтожает мировой порядок, который сформировался в мире после окончания Второй мировой войны, – отметил бывший сотрудник КГБ.

Как известно, Монголия подписала Римский статут и теперь должна задержать Путина, которому Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест.

Однако Монголия не просто так согласилась на визит Путина. Вероятно Москва что-то предложила ей за это.

- Например, речь шла о том, что Россия собиралась строить новый газопровод в Китай по территории Монголии. Или Путин возможно пообещал Улан-Батору поставлять в течение 25 лет бесплатно газ и нефть, – предположил он.

В ответ на такой шаг Монголии Запад может ввести против нее санкции. Однако главное, по его словам, это потеря репутации. Теперь с Монголией не будут заключать соглашения, которые могли бы заключить.

- В то же время руководство страны может позволить себе не обращать внимание на реакцию Запада, ведь Монголия – довольно богатая страна. У нее есть достаточно природных ресурсов, но при этом она имеет небольшое количество населения. Главная проблема Монголии – отсутствие выхода к морю, и в этом смысле она полностью зависима от России и Китая, – отметил Сергей Жирнов.

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