Грузовой электромобиль Volvo с запасом хода 600 километров бросит вызов Tesla Semi 1 3.09.2024, 17:37

Вместо зеркал авто получит камеры.

Volvo работает над новой «дальнобойной» версией модели FH Electric. Электрический грузовик дебютирует во второй половине 2025 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Новый Volvo FH Electric сможет проехать 600 км без подзарядки. Для сравнения: нынешняя версия электрического седельного тягача имеет запас хода 300 км.

Очевидно грузовой электромобиль Volvo получит увеличенную батарею. Для того, чтобы высвободить больше места для нее, электромотор будет интегрирован в задний мост.

Также сообщается, что электрические грузовики Volvo Trucks с 2026 года начнут выпускать на новом предприятии в Монтеррее (США). Таким образом новый Volvo FH Electric сможет бросить вызов Tesla Semi на североамериканском рынке.

Грузовой электромобиль Volvo относится к новейшему семейству FH Aero, которое дебютировало в начале 2024 года. Среди особенностей этих моделей — более обтекаемая кабина и камеры заднего вида вместо зеркал. Кроме того, электрические грузовики получили современную мультимедийную систему и "умный" адаптивный круиз-контроль.

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