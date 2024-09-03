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В бильярдной Волковыска клиенты «померились киями»

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  • 3.09.2024, 18:25
  • 3,696
В бильярдной Волковыска клиенты «померились киями»

Один теперь не может работать, у другого — огромный долг.

Небольшой город, вечер в баре, игра в бильярд. Что может пойти не так? Что угодно, если кто-то положит глаз на чужой кий. Однажды в Волковыске такая почти, казалось бы, курьезная ситуация переросла в острый конфликт и драку, а затем — в уголовное дело. «Похититель» кия попал под суд, а пострадавший потребовал с него огромную сумму, но, в общем-то, закончилось все плохо для обоих. Детали стали известны из приговора, опубликованного в банке судебных решений, передает «Зеркало».

Инцидент произошел в 2023 году декабрьским вечером в волковысском лаунж-баре MELL — одном из редких мест в райцентре, где есть бильярд. Было еще не поздно — около 19 часов. Один из постоянных клиентов Глеб (все имена вымышлены), как всегда, пришел поиграть и взял свой кий.

В какой-то момент мужчина отошел, а вернувшись, не нашел своего кия там, где его оставил. Глеб обратился к работникам, чтобы посмотреть запись камеры видеонаблюдения и разобраться, кто забрал инструмент. Затем он отправился на розыски обидчика. Наверняка собственный кий был для мужчины залогом успешной партии, ведь в заведении, как жалуются некоторые клиенты, «кии через раз кривые».

Вскоре в кафе раздались крики. Оказалось, что кий взял Борис — видимо, приняв его за местный.

Как позже рассказали свидетели, между гостями начался конфликт, а затем парень два раза ударил Глеба по голове, прежде чем их растащили очевидцы.

Тяжкие телесные

В тот вечер мужчины просто разошлись по домам. Глеб сперва не думал, что мог получить серьезную травму, даже не рассказал о случившемся жене. Но спустя пару дней ему стало плохо, и он обратился в больницу. Оказалось, что мужчина срочно нуждается в операции.

Как затем констатировала судмедэкспертиза, Глеб получил закрытую черепно-мозговую травму: ушиб головного мозга и субдуральную гематому (то есть кровоизлияние под твердую мозговую оболочку) в левой части головы. Именно эту гематому пришлось удалять хирургам. Также у мужчины был синяк вокруг левого глаза и ссадины на лице.

Эксперты признали это тяжкими телесными повреждениями, опасными для жизни.

Не все так однозначно

После этого проблемой занялась милиция. В отношении Бориса возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 147 УК). Наказание по ней — от трех до пяти лет ограничения либо от трех до восьми лет лишения свободы.

Суд состоялся 23 февраля нынешнего года. Оказалось, что Борис не намерен признавать вину. Он соглашался с тем, что дважды ударил Глеба в голову, но настаивал, что это была самооборона в ответ на агрессию со стороны самого потерпевшего.

Соответственно, они с адвокатом просили изменить статью обвинения на «превышение пределов необходимой самообороны» (ст. 152 УК). Она намного мягче: самое тяжкое наказание по ней — до двух лет ограничения свободы.

Показания свидетелей были противоречивыми. Друг и подруга Бориса, которые были вместе с ним в кафе, сказали, что, когда к нему подошел недовольный хозяин кия, мужчина извинился и инструмент ему сразу вернул. Но Глеб был «в агрессивном состоянии», сперва ушел, но вскоре вернулся и продолжил распалять конфликт. По словам друзей, Борис защищался от его нападок и поэтому ударил.

Подобным образом высказалась и одна из работниц кафе. Она видела, как мужчины ругались и как молодой человек наносил удары, но, по ее мнению, он таким образом защищался от Глеба. Видел конфликт и другой сотрудник заведения, но он пропустил момент начала драки и не знал, кто был в ней больше виноват.

Никакой самообороны

Наконец, обратились к беспристрастному свидетелю — видеозаписи. Камеры наблюдения сняли конфликт и, как счел суд, доказали, что у Бориса не было никаких причин считать, что ему угрожает опасность. Так, на записи видно, что после первой части конфликта Борис сам идет навстречу Глебу, не опасается его и не сторонится. В момент, когда они находились рядом, Глеб, по мнению суда, не делал ничего такого, что создавало бы угрозу жизни и здоровью Бориса, опасность для него была лишь предположительной, а доказательств, что хозяин кия направлялся к обидчику, чтобы напасть, нет.

В итоге суд пришел к выводу, что ни о каком превышении самообороны речь не идет.

«Поскольку право на необходимую оборону возникает тогда, когда общественно опасное посягательство имеет место реально, обвиняемый при нанесении потерпевшему ударов кулаком в голову и причинении последнему телесных повреждений не находился в состоянии необходимой обороны, следовательно, не мог превысить и ее пределы», — говорится в судебном документе.

Обошлось без колонии

Суд признал Бориса виновным в нанесении тяжких телесных повреждений.

Когда выбирали наказание, парню помогло то, что он раньше не был судим, работает и имеет положительные характеристики. Насчет того, был ли он пьян или нет в момент конфликта, у следствия данных не было, поэтому этот вопрос не учитывался судом. Зато было учтено то, что потерпевший требует как следует наказать обидчика.

В итоге Бориса приговорили к трем годам «домашней химии» — ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Однако этим дело не ограничилось. Глеб требовал также возмещения морального ущерба, так как из-за травмы у него были проблемы со здоровьем. Он оценил свои страдания в 20 000 рублей. Суд счел, что это многовато, и обязал Бориса выплатить пострадавшему лишь 5000 рублей, а государству — еще 120 рублей пошлины.

Потерял работоспособность

Глеб считал такое решение несправедливым и не сдавался. Он подал апелляцию и заявил, что приговор слишком мягкий, а компенсацию уменьшили необоснованно.

«Обвиняемый избил его в общественном месте, в присутствии других граждан, наносил удары в жизненно важный орган — голову. Не принес извинений, не признал своей вины. Из-за полученной травмы [Глеб] имеет ограничения в труде, не может управлять автомобилем, работать по специальности монтажника канализации, отопления и вентиляции, осуществлять хозяйственные работы на своем приусадебном участке. Испытывает головные боли, нуждается в длительном восстановлении здоровья», — говорилось в жалобе мужчины.

Он требовал изменить Борису наказание на четыре года «химии» с направлением в учреждение открытого типа и взыскать с него все те же 20 000 рублей. С ним частично согласилась прокуратура: по ее мнению, наказание было достаточным, а вот компенсацию мужчина заслужил побольше.

Областной суд еще раз рассмотрел материалы дела и сделал вывод: во-первых, конфликт из-за кия начал сам пострадавший, во-вторых, обвиняемый еще очень молод, раньше не нарушал закон и вполне может исправиться без исправительных учреждений. С другой стороны, Борис так и не извинился и не загладил свою вину, да и первый суд не в полной мере учел тяжесть травмы Глеба, то, что он стал ограничен в работе и это повлияло на финансы его семьи.

В итоге наказание в виде «домашней химии» Борису оставили неизменным. А вот сумму компенсации увеличили втрое — молодого человека обязали выплатить пострадавшему 15 000 рублей.

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