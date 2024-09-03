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Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС

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  • 3.09.2024, 18:34
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Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС

Улан-Батор сослался на энергетическую зависимость от РФ.

Власти Монголии объяснили отказ арестовать диктатора России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) энергетической зависимостью и политикой нейтралитета, пишет Politico со ссылкой на представителя правительства страны.

По словам представителя, Монголия импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних стран. «Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа», — подчеркнул он.

Представитель правительства добавил, что Улан-Батор «всегда придерживался политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях».

Монголия подписала Римский статут и признает юрисдикцию МУС, выдавшего ордер на арест Путина.

Диктатор России прибыл в Улан-Батор с официальным визитом накануне, 2 сентября. В интервью монгольской газете «Оноодор» перед поездкой он напомнил о планах строительства магистрального газопровода из России в Китай через территорию Монголии «Союз Восток» и не исключил, что страна сможет получать часть дешевого трубопроводного газа.

Киев призывал Улан-Батор выполнить свои обязательства перед МУС. Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали, в свою очередь, сообщала: «Мы довели нашу обеспокоенность по поводу визита и четко высказали свою позицию по поводу МУС через наше представительство в Монголии».

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