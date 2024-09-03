Роналду: Даже не думал о завершении карьеры в сборной Португалии после Евро 3.09.2024, 18:45

Криштиану Роналду

На Евро-2024 футболист не забил ни одного гола.

Криштиану Роналду, выступающий за саудовский «Ан-Наср», рассказал, что после чемпионата Европы 2024 года не думал о завершении карьеры в сборной Португалии. 39-летнего форварда цитирует A Bola.

«Мне и в голову не приходило, что моя карьера в сборной подошла к концу. Наоборот: это дало мне еще больше мотивации продолжать, честно говоря», — сказал Роналду, который на Евро-2024 впервые в карьере не забил ни одного гола на крупном международном турнире.

Роналду отметил, что всегда хочет быть игроком стартового состава, но готов принять любое решение тренера. «Я чувствую, что продолжаю быть важным активом для национальной сборной, слова тренера это подтверждают. И я первым признаю и уйду, если это перестанет быть правдой. Но уйду я с чистой совестью, как и всегда, потому что знаю, кто я, что могу сделать, что делаю и что продолжу делать», — добавил форвард.

Критика Роналду только мотивирует. «Критика — это здорово, потому что если ее нет, то нет и прогресса. Я стараюсь следовать своему пути, быть максимально профессиональным, помогать наилучшим образом своим профессионализмом, а не только голами, передачами, потому что футбол — это гораздо больше, чем просто хорошая игра или забитый гол», — заключил футболист.

Роналду был вызван на сентябрьские матчи сборной Португалии в Лиге наций. В национальной команде форвард провел 212 матчей и забил 130 голов, оба показателя являются рекордными.

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