Национальный художественный музей покажет «Первый портрет Христа» 3.09.2024, 18:59

Выставка будет работать до 27 октября.

В Национальном художественном музее пройдет выставка «Иконы Ветки. Спас Нерукотворный», сообщили в пресс-службе музея.

На выставке, которая стартует с 5 сентября минчане и гости столицы смогут увидеть старинные ветковские иконы, металлические и шитые бисером оклады, а также домотканые холсты, узорчатые шали, сундуки и другие предметы быта старообрядцев.

Но титульным экспонатом выставки станет старинная ветковская икона Спаса Нерукотворного, которую еще называют «первым портретом Христа».

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