Национальный художественный музей покажет «Первый портрет Христа»
- 3.09.2024, 18:59
Выставка будет работать до 27 октября.
В Национальном художественном музее пройдет выставка «Иконы Ветки. Спас Нерукотворный», сообщили в пресс-службе музея.
На выставке, которая стартует с 5 сентября минчане и гости столицы смогут увидеть старинные ветковские иконы, металлические и шитые бисером оклады, а также домотканые холсты, узорчатые шали, сундуки и другие предметы быта старообрядцев.
Но титульным экспонатом выставки станет старинная ветковская икона Спаса Нерукотворного, которую еще называют «первым портретом Христа».