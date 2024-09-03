Мальчик в Минске выиграл iPhone в автомате, но в коробке оказалась шоколадка 3 3.09.2024, 19:05

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Еще и с плесенью.

Ребенок в Минске выиграл в вендинговом аппарате коробку с надписью iPhone и подумал, что ему достался ценный приз, но его ждал неприятный сюрприз, сообщает телеграм-канал «Минск. Главное!».

Когда малыш вместе с папой распаковали коробку, то увидели в ней растаявшую шоколадку, причем с плесенью внутри.

Отец мальчика позвонил в службу поддержки автомата, на что ему возразили, что никто не обещал, что там будет телефон.

«А кто вам сказал, что там будет телефон? Там может лежать что угодно, даже пустая коробка», — ответили мужчине.

Тем временем владелец аппарата заявил, что ребенок в минусе не остался, потому что шоколадка якобы стоит 35 рублей, а мальчик потратил гораздо меньше.

В прошлом году похожая история произошла с жителем Гомеля. Гомельчанин потратил всего 2 рубля в вендинговом автомате и выиграл iPhone. Когда он распаковал свой приз, коробка оказалась пустой.

После этого мужчине предложили денежную компенсацию — 70 рублей, спустя пару дней — 100, но он отказался. Позже владелец вендингового автомата пояснил, что настоящий iPhone здесь выиграть невозможно, а тем, кто вытянул такой приз, дарят обычно китайские реплики.

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