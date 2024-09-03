В Минске выявили четыре случая бешенства летучих мышей 3.09.2024, 19:21

Рукокрылые залетают в квартиры случайно и не проявляют агрессии.

В столице в июле-августе этого года зарегистрировано четыре случая бешенства летучих мышей. Об этом рассказала журналистам врач-эпидемиолог отделения особо опасных инфекций Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Любовь Соколова, пишет агентство «Минск-Новости».

Инциденты произошли в квартирах горожан, куда случайно залетели рукокрылые.

По словам доктора, никто не пострадал. Хотя минчане ловили незваных гостей, порой даже голыми руками. Им повезло, что не заразились бешенством. Стоит отметить, что летучие мыши в своем большинстве не болеют этим опасным вирусом, но вполне могут быть его переносчиками.

Любовь Соколова порекомендовала установить на окнах москитные сетки. Сейчас наступает сезон, когда детеныши рукокрылых учатся летать. И малыши могут залететь куда угодно, в том числе в квартиру многоэтажного дома.

Кроме того, специалист посоветовала прививать от инфекционных болезней и бешенства своих домашних питомцев.

Как отметила эпидемиолог, рукокрылые залетают в квартиры случайно. Они не проявляют агрессии, не нападают на людей и животных.

«Главное – не допустить контакта с домашними питомцами, особенно если они не привиты», – рассказала врач.

Также она дала совет: не пытайтесь самостоятельно поймать летучую мышь – вызовите сотрудников МЧС.

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