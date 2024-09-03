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Три украинских министра подали заявления об отставке

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  • 3.09.2024, 19:24
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Три украинских министра подали заявления об отставке

Об этом сообщил спикер украинского парламента.

В Верховную раду Украины поступили заявления об отставке трех министров, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

В отставку подают глава Минстратегпрома Александр Камышин, глава Минюста Денис Малюська, глава Минэкологии Руслан Стрелец, а также глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

«Все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний», — сообщил Стефанчук.

Денис Малюська занял пост министра юстиции 29 августа 2019 года. Он член президентской партии «Слуга народа». О том, что он написал заявление об отставке, украинские СМИ, в том числе «Зеркало недели», сообщали еще в середине июля.

Александр Камышин стал министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины в марте 2023 года. До этого он был председателем правления «Укрзализныци» (Украинских железных дорог).

Руслан Стрелец — министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины с апреля 2022 года, временно исполнял обязанности главы этого ведомства с ноября 2021 года. До этого он работал в администрации Днепропетровской области.

В мае правительство Украины покинул вице-премьер по восстановлению — министр развития общин и инфраструктуры Александр Кубраков.

В июне в отставку подал глава агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

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