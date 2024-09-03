Сильвестр Сталлоне начал писать сценарий предыстории «Рокки» 3.09.2024, 19:31

Актер и режиссер был сценаристом всех шести частей фильма.

Актер и режиссер признался, что работает над приквелом серии фильмов «Рокки». В новой части будет рассказана история юности боксера и тех событий, которые привели к его непростому пути. По сценарию Рокки будет около 17 лет. Об этом актер рассказал в подкасте Inspire Me.

Сталлоне был сценаристом всех шести частей серии. Кроме того, он сыграл главную роль в каждом фильме, который и принес ему мировую известность. Актер признался, что написание очередного сценария дается ему очень легко, «как будто само собой».

По словам Сталлоне, сюжет будет чем-то напоминать мультфильм «Леди и Бродяга». Основной сюжетной линией станет знакомство Рокки с будущей женой Адрианой, действия будут разворачиваться в 1960-х на фоне важных мировых событий.

Первая часть серии вышла на экраны в 1976 году. При бюджете в $1,1 миллиона «Рокки» стал самым кассовым фильмом года в американском кинопрокате, собрав сумму в 100 раз больше. Последняя часть серии была показана в 2006 году. Кроме того, с 2015 года начала выходить параллельная серия о другом боксере с Рокки Бальбоа в роли его наставника, на данный момент выпущено три фильма. Первый из них «Крид: Наследие Рокки».

Сталлоне планирует выпустить приквел в формате сериала на стриминговой платформе: несколько сезонов по 10 эпизодов каждый, чтобы лучше раскрыть характеры персонажей.

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