Норвегия выделила около 50 млн евро на ПВО и дроны для Украины 2 3.09.2024, 19:50

Министр обороны страны пообещал сделать все возможное, чтобы Киев мог защитить себя от агрессии РФ.

Норвегия передаст Международный фонд для Украины 570 миллионов норвежских крон (48,28 миллиона евро). Средства потратят на закупку беспилотников и систем противовоздушной обороны для украинских воинов.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии.

Как отметили в ведомстве, Украина получит больше дронов для войны с россиянами, а также больше средств ПВО для защиты населения Украины и важных объектов инфраструктуры от российских атак.

«Украина остро нуждается в большем количестве военного снаряжения, чтобы защитить себя от российской агрессивной войны. Вместе с другими странами Норвегия сделает все возможное, чтобы внести свой вклад», - отметил министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Всего с начала полномасштабной войны в Украине Норвегия внесла 1,8 миллиарда норвежских крон (около 160 млн евро).

Целью деятельности такого фонда является закупка вооружений у промышленности для дальнейшей передачи Украине.

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