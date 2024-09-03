В Минске появятся новые электробусы и трамваи 4 3.09.2024, 19:49

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С климат-контролем, Wi-Fi и GPS.

В Минске парк городского транспорта пополнится новыми трамваями и электробусами. Подробнее на «Белкоммунмаше» рассказали агентству «Минск-Новости».

Так на мощностях ВКМ HOLDING начали сборку партии электробусов и трамваев, которые будут поставлены Минску. Городские трамваи для Минска будут традиционного бирюзового цвета. До конца года по условиям контракта предприятие должно поставить в столицу 20 новых трамваев. Схожесть новых трамваев «Белкоммунмаша» с теми, которые уже возят минчан, только в цвете. А главное отличие в том, что новый травмай будет полностью низкопольным.

— Для комфорта пассажиров создана инновационная конструкция кузова. О высоких ступенях на входе в салон можно забыть, — прокомментировал первый заместитель гендиректора холдинга по производству Дмитрий Парков.

Еще в Минске будет впервые применено такое техрешение, как автономный ход трамвая до одного километра, что сделает его более маневренным в случаях обрыва контактной сети. Кроме того, предусмотрена возможность установки системы беспилотного управления трамвая. Новая модель Т811 уже поставляется в города России, есть в Мозыре, а для белорусской столицы такой трамвай в новинку.

Вагоны эргономичные и стильные, учитывают потребности пассажиров с ограниченными потребностями. В них удобно будет мамам с детскими колясками и даже пассажирам с велосипедами. Предусмотрены USB-разъемы для зарядки телефонов, Wi-Fi, GPS. Дверная система оборудована звуковой и световой сигнализацией режимов движения створок, системой противозажимов и блокировок. В вагоне есть видеонаблюдение. Повышенный комфорт обеспечивается не только пассажирам, но и водителю.

Но еще форму передней и задней маски трамвая выполнили таким образом, чтобы, если под движущийся вагон попадет пешеход, его отбросило в сторону, а не под колеса.

Кроме новых трамваев в 2024-м на улицах Минска появятся десять современных электробусов Е433 серии «Витовт», отличающихся от модели 2018 года выпуска светотехникой и планировкой салона. Также появилась отдельная дверь для входа в кабину водителя. Время зарядки от 30% не превышает 10 минут, а запас хода при этом составляет до 15 километров. В электробусе также есть видеонаблюдение, USB-разъемы и другие востребованные опции.

— Транспорт оборудован системами кондиционирования, климат-контроля. Никакого дизельного топлива для отопления салона, все электрическое. Накопители электроэнергии выполнены на базе суперконденсаторов, — пояснил Дмитрий Парков.

Однако поставки новой техники в Минск не ограничатся 2024 годом. Объем поставок трамваев, электробусов и троллейбусов с автономным ходом на 2025-й оценивается в 150 единиц экологичного общественного транспорта.

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