«Титаник» постепенно разрушается 3 3.09.2024, 20:04

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Морская вода разъедает корпус гигантского судна.

Последняя экспедиция RMS Titanic Inc., американской компании, имеющей права на работу с обломками легендарного лайнера, обнаружила на дне океана признаки неизбежных разрушений судна и его фрагментов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на публикацию на сайте RMS Titanic. Так, например, часть ранее не поврежденных перил вокруг передней части верхней палубы корабля отвалилась и теперь лежит на морском дне, под тем местом, где она изначально находилась.

В течение следующих нескольких недель и месяцев будет проведен более тщательный осмотр состояния лайнера и его изменений с течением времени, сообщили специалисты. Июльская экспедиция, девятая для компании с момента первого посещения места крушения в 1987 году, включала экспертов по океанографическим изображениям, океанографов, ученых и историков. Были сделаны новые снимки затонувшего судна, зарегистрированы новые артефакты и зоны риска. Было сделано более двух миллионов фотографий.

Среди открытий – и чемодан руководителя оркестра и музыканта «Титаника» Уоллеса Хартли, в котором хранилась скрипка, на которой играли в последние минуты «Титаника». Среди находок – уникальная карманная книга пассажира первого класса Уильяма Харрисона, исполнительного секретаря управляющего директора White Star, в которой задокументирован график движения «Титаника» на 1912 год.

В 2019 году кадры серии погружений исследовательской группы Triton Submarines показали влияние солевой коррозии, бактерий, поедающих металл, и воздействия глубинных течений на разложение корабля.

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