Парламент Румынии одобрил передачу Украине ЗРК Patriot 3.09.2024, 20:07

Теперь законопроект осталось подписать президенту.

Нижняя палата парламента Румынии 3 сентября одобрила законопроект, разрешающий передачу Украине системы противоракетной обороны Patriot. Об этом сообщает Agerpres.

Было зарегистрировано 245 голосов за, 29 против, один воздержался.

Накануне правительство страны направило закон в парламент на утверждение.

Депутат Михай Фифор заявил, что, когда он подписывал в декабре 2017 года документы о закупке систем Patriot, некоторые политики говорили, что эти системы Румынии не нужны. «Румыния нуждается в ПВО, Румыния является членом военно-политического союза – Альянса НАТО, у Румынии есть обязательства, у нее есть обязанности, Румыния должна показать, что не зря мы годами заявляем, что мы – главный поставщик безопасности в Черноморском регионе. Мы лишь присоединяемся к коллективным усилиям по поддержке Украины», – сказал он.

Теперь, как только президент Румынии Клаус Йоханнис подпишет законопроект, правительство издаст распоряжение о начале передачи системы, отмечает Reuters.

Румыния, являющаяся членом НАТО с 2004 года, имеет общую границу с Украиной протяженностью 650 км, напоминает агентство. На ее территорию неоднократно попадали фрагменты российских беспилотников, когда Москва атаковала украинские порты на другом берегу Дуная.

Румыния подписала сделку на $4 млрд на покупку Patriot в 2017 году. Это ее самый большой контракт на закупку на сегодняшний день. На данный момент она получила четыре системы, две из которых находятся в рабочем состоянии.

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