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В Белкоопсоюзе рассказали, на чем могут заработать огородники

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  • 3.09.2024, 20:12
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В Белкоопсоюзе рассказали, на чем могут заработать огородники

Среди самых дорогих позиций — чеснок, лисички, брусника.

Заготовительные организации системы Белкоопсоюза крупными партиями скупают у беларусов сезонную продукцию. Об этом БелТА сообщил заместитель начальника управления заготовок и внешнеэкономической деятельности Белкоопсоюза Юрий Соколовский.

По данным на 2 сентября, Белкоопсоюз уже закупил 11 тысяч тонн яблок, 2,9 тысячи т огурцов, 1,9 тысячи т томатов, 4,5 тысячи т капусты и 25,5 тысячи т зерна. Закрома заготовительных организаций пополнили 423 т арбузов, 130 т малины, 50 т голубики и 26 т грибов.

Часть заготовленной продукции будет реализована в собственной торговой сети Белкоопсоюза и объектах общепита, часть пойдет на промышленную переработку, часть — на экспорт.

Юрий Соколовский отметил: закупочные цены устанавливаются исходя из рыночной конъюнктуры, качества продукции, ее сорта и размера, предполагаемых рынков сбыта и направлений использования. Не исключены и иные факторы.

На данный момент (по состоянию на 2 сентября) цены следующие. Больше всего заготовительные организации Белкоопсоюза готовы платить за чеснок, отпуская от четырех до семи рублей за килограмм. На втором месте среди лидеров по дороговизне — лисички, за килограмм этих грибов можно выручить от трех до семи рублей. В 3−3,5 рубля заготовители оценивают килограмм брусники, в 1,5−5 рублей — килограмм малины. Те, у кого в этом году удался урожай огурцов, выручат больше, нежели те, кто сделал акцент на томатах: огурцы принимают за 1,7−2,5 рубля за килограмм, томаты — за 1,1−2 рубля за килограмм (в зависимости от вида и сорта). За товарные яблоки заготовители готовы платить 1−2,2 рубля за килограмм, а за килограмм тех, что пригодны лишь для промышленной переработки, — 0,1−0,23 рубля.

Удивительно, но не столь привычные для беларусских грядок арбузы у населения Белкоопсоюз принимает по таким же ценам, что и лук, — 0,8−1,2 рубля за килограмм. Закупочные цены на капусту установлены на уровне 0,7−1,3 рубля за килограмм, на черноплодную рябину — 0,6−1,5 рубля, на картофель — 0,5−0,9 рубля. Морковь можно сдать за 0,55−0,85 рубля, свеклу — за 0,5−0,85 рубля за килограмм.

Заготовки продолжаются во всех уголках Беларуси. Сроки их окончания определят погода и объемы урожая.

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