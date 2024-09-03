Арахамия: Более 50% штатной численности Кабмина Украины претерпят изменения 2 3.09.2024, 20:24

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Давид Арахамия

Завтра – день увольнений.

Глава фракции партии власти «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал «большую перезагрузку» правительства на этой неделе. Об этом он написал в Telegram 3 сентября.

«Более 50% штатной численности КМУ претерпят изменения. Завтра нас ждет день увольнений, а послезавтра – день назначений», – рассказал нардеп.

По его словам, окончательный перечень будет определен на заседании фракции 4 сентября.

«Просьба следить только за официальными новостями», – добавил Арахамия.

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