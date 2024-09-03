Зеленский: Украина будет удерживать захваченную территорию РФ, пока не принудит Путина к переговорам
- 3.09.2024, 20:52
ВСУ не планируют покидать Курскую область.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет удерживать захваченные территории России, пока не заставит российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.
«Нам не нужна их земля. Мы не хотим приносить туда наш украинский образ жизни», — отметил Зеленский во время интервью NBC News, опубликованном во вторник, 3 сентября.