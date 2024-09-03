Куратор евроатлантической интеграции Украины подала в отставку

Куратор евроатлантической интеграции Украины подала в отставку4
- 3.09.2024, 21:14
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Соответствующее заявление она подала в Раду.
В отставку подала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
«В Верховную Раду поступило заявление от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Стефанишиной О.В. об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний», — написал он.
Ранее сегодня в отставку подали три украинских министра — глава Минстратегпрома Александр Камышин, глава Минюста Денис Малюська и глава Минэкологии Руслан Стрелец. То же самое сделал глава Фонда госимущества Виталий Коваль.