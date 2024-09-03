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Белорусский пловец Бокий стал 21-кратным паралимпийским чемпионом

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  • 3.09.2024, 21:38
Белорусский пловец Бокий стал 21-кратным паралимпийским чемпионом
Игорь Бокий

Сегодня он победил на дистанции 200 м комплексом, выиграв свою пятую золотую медаль на Играх в Париже.

Белорус Игорь Бокий выиграл золотую медаль Паралимпиады в Париже на дистанции 200 м комплексным плаванием в категории SM11 (спортсмены с нарушением зрения), став 21-кратным паралимпийским чемпионом.

30-летний Бокий победил с мировым рекордом — 2 минуты 2,03 секунды. Он улучшил собственное достижение (2.02,70), установленное на Играх в Токио.

Второе место занял француз Алекс Порталь (2.06,66), третьим стал россиянин Владимир Сотников (2.10,56).

В Париже Бокий ранее победил на дистанциях 50 и 400 м вольным стилем, 100 м на спине и 100 м баттерфляем. Всего в карьере у белоруса уже 21 золотая паралимпийская медаль, это третий результат в истории. Больше побед только у норвежки Ранхильд Миклебуст (биатлон, лыжи, гонки на санях; 22 золотые награды) и американки Триши Зорн (плавание; 41).

Белорусские спортсмены выступают в Париже в нейтральном статусе.

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